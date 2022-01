Prepoznajmo visoke vibracije

Že Tesla je vedel, da živimo v svetu energije in vibracij, hkrati pa naše vibracije odločajo, kako se bo odvijalo naše življenje, katere dogodke in ljudi bomo privabili vanj, kakšna bo naša resničnost. Ko so naše vibracije visoke, lahko ustvarimo, kar si želimo, ko so nizke, pa samodejno pritegnemo še več tistega, česar nočemo.

Vibracije se nam ves čas spreminjajo, zato ne pričakujte, da boste ob delu na sebi nemudoma prenehali doživljati čustvene vzpone in padce. Duhovni učitelji pri tem opominjajo, da imajo tudi nizke določeno vlogo, saj nas opozarjajo, da nas naše razmišljanje in vedenje vodi v neželeno smer. So torej znak, da moramo nekaj spremeniti ali rinemo v napačno smer, ter nam želijo preprečiti, da bi zapravljali energijo za napačne misli in dejanja.

Da so vaše vibracije visoke, veste preprosto po tem, da se veselite novega dneva, ste zdravi, vaše telo odlično deluje, imate občutek, da imate dovolj moči, da lahko premikate gore, učinkovito in jasno komunicirate z drugimi, ste finančno preskrbljeni, ustvarjate prijetne stike z drugimi in ste v zdravih, izpolnjujočih medsebojnih odnosih. Spontano greste skozi življenje s tokom, sledite svojemu srcu, nikoli vam ni dolgčas in čas vam hitreje mineva. Zlahka ste ljubeči in ljubeznivi do drugih, vaša intuicija je okrepljena, zadovoljni ste, dobro ste videti.

Opazujte se, če bi radi vedeli, kje ste. Če ste obsedeni z bivšim, jezni na šefa, prenašate stvari, ki jih nočete, nimate postavljenih meja in se obremenjujete zaradi denarja, sami sebe vlečete navzdol, kar pa lahko spremenite, če se tako odločite.