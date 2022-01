Preobrazite ego: Lahko imate prav ali napredujete

Velikokrat v duhovnih krogih slišimo, da moramo omejiti svoj ego, da bi lahko delovali s srcem in višjo modrostjo, bolj zavestno, sočutno in povezano z vsem in vsemi, kar nas obdaja. A da bi lahko to storili, moramo biti najprej pozorni na situacije, v katerih se ego sproži, ter se upreti priučenemu vzgibu, da bi se odzvali, tako kot nam narekuje.

Karizmatični Jay Shetty, urbani menih, ki je spoznanja in znanje iz ašrama prenesel v videobloge, več kot bilijon ogledov imajo, svetuje, kako lahko to storimo. Zadal si je namreč nalogo, da bo poskusil približati meniški način razmišljanja sodobnemu človeku, ki ga vodi ego in vedno bolj iztirja s poti njegovega poslanstva. »Ko vas nekdo užali, opazujte ego, prepoznajte širši kontekst negativnosti druge osebe in se odzovite na situacijo, ne na žalitev,« pravi. »Ko prejmete pohvalo, izkoristite priložnost, da občutite hvaležnost do učitelja, ki vam je pomagal to doseči. Ko se prepirate s partnerjem, želja, da imamo prav in zmagamo, izvira iz nepripravljenosti ega, da bi priznal svojo šibkost. Zapomnite si, da imate lahko prav ali napredujete. Postavite se na partnerjevo stran. Izgubite bitko. Počakajte en dan in poglejte, kako se počutite,« svetuje.

»Ko se primerjate z drugimi, zaznajte, da želite tekmovati z njimi, ko pripovedujejo zgodbo, tako da poveste, da vam gre bolje ali slabše kot njim. Namesto tega jih poslušajte z namenom, da jih razumete in se počutijo slišane. Bodite radovedni in ne recite ničesar o sebi.«