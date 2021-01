Prenos energije na daljavo

Ljudje lahko energijsko vplivajo na nas tudi na daljavo. Ni pomembno, kako daleč od vas so. Če presežemo dojemanje, da smo zgolj fizična bitja, in se zavedamo, da je vse povezano, vemo, da je to mogoče. Ne glede na to, kje ste, lahko začutite nenadno žalost, slabost, tesnobo, samomorilske misli ali bolečine, ki ne izvirajo od vas, če je nekdo projiciral negativno energijo na vas.



Pomembno se je zavedati, da tega ne počnejo le guruji in drugi visoko razviti duhovni vodje, ki znajo upravljati energijo. Najosnovnejša oblika energijskega napada poteka ves čas, sproži pa jo lahko vsak človek, ki vas želi nadvladati in ima dominantno osebnost.



Če želimo odkriti, od kod prihaja negativni vpliv, umirimo um in pustimo, da se pojavi odgovor. Ne izsiljujemo ga, sicer nam ga bo narekoval notranji glas, ki nenehno blebeta. Določite namero, da bi radi izvedeli, od kod prihaja vpliv, nato pa se odprite, prepustite in dovolite, da informacija sama pride do vas. Globoko v sebi že veste, da je nekaj narobe, da se dogaja nekaj čudnega in da želi nekdo vdreti v vaš osebni prostor.



Raziščite ta občutek. Od kod prihaja? Kaj pomeni? Vir lahko odkrijete po energijski sledi, ki ga spremlja. Kdo vam pade na pamet ali vas spreleti srh, ko pomislite nanj? Najverjetneje je to krivec za vaše slabo počutje.