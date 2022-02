Prenesejo prav vse: astrološki znaki, ki jim ne morete priti do živega

Od smeha v najtežjih situacijah do tega, da se jih kritike ne dotaknejo – nekateri ljudje zmorejo vse. Če ne veste, kako so lahko tako odporni, bi vam pri tem lahko morda pomagala astrologija, piše Pinkvilla.

Bik

Bikom je vseeno, kaj čutite do njih. So samozavestni in jim ni mar, kaj o njih govorijo drugi ljudje. Če imate ob sebi bika, potem že veste, da se zaradi prejetih žalitev nikoli ne počutijo slabo.

Dvojčka

Dvojčki vedo, da je razvijanje odpornosti mantra za preživetje v svetu. Čeprav so čustveni, znajo biti do žalitev popolnoma brezbrižni – še posebej na delovnem mestu.

Strelec

Strelec je najodpornejše znamenje od vseh. Na žalitve in kritike se ne ozirajo, ker vedo, kdo so. Če poskušate strelca ponižati z negativnimi komentarji, se pripravite na veliko razočaranje.

Lev

Niso pozorni na to, kaj imajo drugi povedati o njih. Samozavest je njihova največja lastnost in vir njihove odpornosti. Vedo, kako sposobni so, zato jih na splošno ne prizadene, kaj imajo drugi, zlasti tisti, ki jih sovražijo, povedati o njihovem talentu.