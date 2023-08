Premik na novo raven, postajamo kreatorji svoje realnosti

Šamani pravijo, da so življenje le sanje, Indijci to imenujejo maya, iluzija, kvantni fiziki, da je realnost hologram. A če živimo v sanjah, se lahko prebudimo in jih spremenimo, poudarjajo in dodajajo, da ne glede na to, ali temu rečemo prehod v peto dimenzijo ali nova Zemlja, še nikoli nismo imeli tako visoke frekvence.

Dviga se namreč Shummanova resonanca, vibracija planeta, srčni utrip Zemlje. Če je bila nekoč med 7 in 8 Hz, je zdaj 35, 50, z vrhunci do 70, saj gre tudi Zemlja skozi svojo preobrazbo. Premik zavesti potegne za sabo spremembe, zato je veliko ljudi prestrašenih, širi se strah, saj se bojimo tistega, česar ne razumemo. A ta strah ni enak tistemu, ki nas ščiti pred nevarnostjo, kajti sedanja panika obstaja samo v našem umu. Zato naj se vsi, ko bodo prestrašeni, vprašajo, ali so v resnični nevarnosti. Če je odgovor ne, vedo, da je strah le iluzija.

Dviga se naša vibracija in vibracija planeta. FOTO: Karelnoppe, Getty Images

Ob velikih kolektivnih spremembah vedno nastane tudi zmeda, ne le na konkretni ravni, ampak predvsem na energijski. Vsi doživljamo energijsko preobrazbo, kar spodbuja močno čustveno in fizično čiščenje. Ko prehajamo v nov način življenja, moramo pustiti za sabo vse, kar ne spada na novo raven. Zato se osredotočimo na svoj notranji svet in preglejmo svoje nezavedne programe o strahu, ki nas spodbujajo k reagiranju na določen način.

Kreatorji svoje realnosti

Presodimo, ali nam ta prepričanja koristijo ali ne, in se odvežemo od vseh, ki ne delujejo v naše dobro – strahu, krivde, sovraštva, ločenosti ... Skozi preobrazbo gremo hkrati individualno kot celotno človeštvo ter vzporedno z Zemljo in njenim rastlinskim in živalskim kraljestvom. A ko vidiš širši načrt, razumeš, da je vse del očiščevalnega procesa. Zemlja se čisti stvari, ki ne služijo več višji vibraciji, na katero prehaja. Ne razumemo namreč odnosa, ki ga imamo fizično in energijsko z Zemljo, sicer bi vedeli, da se celi od vsega, kar smo ji naredili.

Proces preobrazbe se je začel že leta 2012. Čeprav so ljudje po 21. decembru 2012 rekli, da se niso uresničile prerokbe Majev in Hopijev in se ni nič zgodilo, se je vendarle odvilo nekaj pomembnega, česar nismo opazili. Šamani pravijo, da smo tistega dne zaspali za tri dni in noči, nato smo se zbudili in se vsega tega nismo spomnili. V tem času so se nadgradila naša fizična telesa in vstopili smo v kvantni čas – kar so Maji opisali kot konec časa. Tega se ne zavedamo, a naše novo telo lahko vzdržuje višje vibracije, kvantni čas pa je povezan s tem, da čas teče hitreje. Če smo prej lahko videli prihodnost, je zdaj ne moremo več, saj postajamo sami kreatorji svoje realnosti, hkrati se v peti dimenziji življenje odvija v sedanjem trenutku.