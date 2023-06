Premagajte ustvarjalne blokade

Včasih pri ustvarjalnem projektu naletimo na blokade, ki nas ustavijo, morda celo odvrnejo od nadaljevanja začetega projekta. Nimamo navdiha, ne moremo napredovati, bolj ko se želimo prisiliti k delu, bolj nam gre po glavi vse drugo, do dela pa lahko čutimo celo odpor. Pomagamo si lahko tako, da si ustvarjalni proces predstavljamo kot zgodbo, svetujejo psihologi. Zaplet je del pripovedi - in enako velja za našo situacijo. Če bi nam šlo od začetka do konca vse gladko, bi verjetno hitro izgubili zanimanje za vse skupaj. Ko sprejmemo dejstvo, da so ovire normalni del procesa, pa smo pozorni na sinhronosti, ki nam kažejo pot naprej. Stopite na primer od mize in prisluhnite pogovoru sodelavcev, če ste v službi. Lahko prisluhnete tudi nekomu na televiziji ali radiu. Četudi tema ni povezana z vami, naj vas odnese drugam in odprite se za sporočila in namige vesolja. Vprašajte se, ali lahko slišano prenesete na svoj problem. Nato nadaljujte s čisto drugo energijo.