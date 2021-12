Premagajte strah

V človeški naravi je, da se bojimo prepustiti toku dogodkov in nepredvidljivosti, raje ostajamo v starem, poznanem, četudi ne najboljšem, in se oklepamo svoje ograjice. Bojimo se negativnih odzivov okolice, če spremenimo reči, ki jih dolgo počnemo enako. Toda za vsem tem se skriva občutek negotovosti, saj naši odnosi temeljijo na tem, da nas drugi sprejemajo in imajo radi. Hkrati velja, da bolj domače ko nam je neko ravnanje, bolj se naši možgani upirajo nasprotnemu načinu delovanja. Tako niti ne opazimo, da obstaja še druga pot do rešitve kot tista, ki smo je vajeni.

Zato se notranje pripravimo na spremembo in ozavestimo svoje ravnanje. Seveda se ves čas primerjamo z drugimi, saj nam okolica nenehno postavlja ogledala. A ključ je v zavedanju, da ne vidimo tistega, česar nam drugi ne želijo pokazati, ampak samo njihovo 'izložbeno okno'. Ne vemo, s čim se drugi spopadajo, ne poznamo njihovih ran, težav in radosti. Če vas kdo prizadene, se tega ne zaveda nujno. Če dogodka ne omenimo, se mu niti sanjalo ne bo, da je kaj narobe med nama. Zato ne molčimo, ampak spregovorimo o tem. Samo tako se lahko spremeni odnos in napreduje. Tretji problem je lahko, da se zaradi strahu pred porazom ne lotimo ničesar novega. Imamo visoka merila in strah nas je poraza. V tem primeru moramo nujno znižati svoje kriterije! Notranje se moramo naravnati na stanje, ki nas odpira, ne blokira. Brez tveganja ni uspeha in napredka.