Premagajte strah

Ko nas je strah, nam pulz naraste, dihanje se pospeši, kolena so mehka in preplavlja nas adrenalin. Vsaka zunanja zaznava naših čutil potuje v možganski center za strah, tam se potrdi, ali gre za resnično grožnjo ali lažni preplah. Če gre, se sprosti adrenalin, ki nam daje moč, da se spopademo z nevarnostjo.

Toda dolgotrajni stres zviša raven kortizola, kar poviša krvni tlak, prinaša motnje spanja, izgubo teka itd. – vse kot pretirani odziv neškodljive situacije, ki jih telo interpretira kot ogroženost. V resnici ne ločimo med tem, da se groza odvija le v naših mislih in se nam v resnici ne dogaja. Taka spirala strahu lahko povzroča telesne in psihične simptome, na primer napade panike in migreno, ter kup fobij. Če ste opazili prve znake motenj, se lahko pomirite s tehniko, ki ji psihologi pravijo pajkova mreža.

Poslušajte se in začutite, opazujte, kateri dogodki vam povzročajo strah. Zapišite jih na list ter jih razvrstite po moči svojega odziva nanje. Tako boste vnaprej vedeli, ko se vaša pajkova mreža strahu začne razpletati na primer na konferenci, ko morate javno nastopiti. Metoda prehodnega zavedanja, ko vas strah ne more presenetiti, deluje na telo kot nekakšno cepljenje. Če previdno in zmerno odmerjamo in vstopamo v situacije, za katere vemo, da so sporne, se namreč telo počasi začne drugače odzivati nanje.