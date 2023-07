Prehod Zemlje na višjo vibracijo: Več bo svetlobe, a tudi tema bo temnejša

Pretresi, ki jih zadnja leta doživljamo na kolektivni ravni, so povezani z globalnimi premiki in dvigom vibracije planeta, pravijo guruji. Ne smemo se jih bati, ampak pogledati, kaj nas učijo. »Več bo svetlobe, a tudi tema bo temnejša in hitreje se bo širil kaos. Izzvani boste, da spustite vso težo v svojem življenju in se premaknete v svetlobo. Samo sprejmite, odpustite in spustite. Stare rigidne družbene strukture morajo razpasti, nadomestile jih bodo tiste, ki cenijo potencial v vseh ljudeh. Pozabili ste namreč, da je vse v vesolju povezano,« pišeta duhovna učitelja Stuart Willson in Joanna Prentis o prehodnem obdobju krize, v kateri se je znašlo človeštvo.

»Vaše avrično polje se bo okrepilo, celice bodo začele hitreje vibrirati. Telo se bo prilagajalo višjim frekvencam, zato je lahko vaš živčni sistem občasno preobremenjen. Lahko pride do glavobola, mišične bolečine, spremenijo se ritem spanja in prehranske navade. Opazujte se. Morda boste razdražljivi in se boste težko zbrali ali boste bolj utrujeni. Ko se to zgodi, počivajte in se zavedajte, da se dogajajo tektonski premiki, hitrejši, kot so jih doživljale prejšnje generacije. Zato se ustavite in čim bolj podprite svoje telo,« svetujeta guruja.