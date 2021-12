Prehod v peto dimenzijo

V času prehoda iz tretje dimenzije v peto se frekvence zvišujejo. Razblinja se polarnost, na kateri temelji tretja dimenzija – torej delitev na dobro in slabo, pozitivno in negativno, vojno in mir, bolezen in zdravje, osredotočenost zgolj nase, egoizem, pehanje za materialnim …

Vse to nima več prostora na planetu, če želimo živeti v toku. Stvari se zdaj tudi hitreje manifestirajo, saj ni več takega odpora kot v tretji dimenziji, ko smo se morali res namučiti, da smo nekaj ustvarili. Hkrati v času prehoda vse močneje pritiska na naše šibke točke, da prečistimo, kar še moramo, in ne živimo več v strahu.

V peti dimenziji izhajamo iz srca in se zavedamo, da ko pomagamo drugim, s tem tudi sebi, ker smo vsi eno. Nekateri predvidevajo, da se bo z nami zgodilo enako, kot se je z Maji, ki so si preprosto tako dvignili vibracijo, da so prešli v naslednjo dimenzijo. Še vedno naj bi bili tukaj, le mi jih ne zaznavamo več. Zdaj pa se bo to prvič zgodilo na vsem planetu, pravijo guruji.

Od našega osebnega napredka je odvisno, na kateri stopnji zavesti, v kateri dimenziji bomo živeli – ali bomo prešli v lepše življenje in delovali iz srca ali ostali v starem. Če ljudje želijo ostajati v svojem negativizmu, imajo svobodno voljo, s katero se lahko odločijo za to. Hkrati pa se bodo v času prehoda lahko »normalni« ljudje nenadoma prebudili in se počutili dezorientirane in šokirane zaradi korenite spremembe v svojem dojemanju resničnosti. Ob prebujanju na novih ravneh zavesti bodo izkusili fizične, duševne in čustvene simptome, ki lahko dajejo vtis neuspeha, saj poteka postopek dematerializacije stare energije, ki omogoča, da se pojavi novo.

Podporni sistemi in način delovanja na stari časovni premici po starih paradigmah namreč propadajo. Zato bo treba v tem času upočasniti ritem in telesu omogočiti, da se uskladi s spremembami, opozarjajo.