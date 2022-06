Prehod na drugo stran

Ko gredo duše na drugo stran, najprej potrebujejo regeneracijo energije - predvsem ob nenadnih smrtih, ko so v šoku, ker ne vedo, kaj se jim dogaja. Angeli in vodniki jim prigovarjajo, kje so in kaj se dogaja, nato pa se začnejo spominjati, da je to njihov dom. Večina jih ostane v zemeljski sferi vsaj do pogreba, ki je nekakšen zaključek, potem se počasi premaknejo naprej, ko se prepričajo, da bo z nami vse dobro. Odhod je vedno del širšega načrta. Obstajajo dogovori med dušami, širši načrt. Pomembno je, da svojci vedo, da niso za nič krivi in stvari ne morejo preprečiti, se pomirijo in živijo naprej.

Duhovi so duše, ujete na nižji astralni ravni, ki iščejo nizko energijo, podobno svoji, tudi na Zemlji. Dovzetni smo zanje, če imamo šibko avro, ne skrbimo zase, se predajamo drogam in alkoholu, posledično lahko hitro kaj posrkamo. Ljudje z nižjo energijo lahko privlačijo duše kriminalcev, morilcev, ki še niso zmožni iti na višji nivo in se prečistiti, v ta svet pa vstopajo z negativnimi nameni. Začutijo energijo človeka in ga lahko upravljajo, tudi hiše z nizko energijo lahko privabijo take duše. Toda če skrbimo za svojo energijo in zdravje, nam nihče nič ne more, ker je naše avrično polje dovolj močno. Seveda tudi ne zahajamo na »temne kraje«, predvsem ko imamo nizko vibracijo, smo šibki, bolni. Če pa znamo upravljati energijo, se znamo prečistiti, tako da dvignemo energijo, se nam ni treba bati, da bi se kaj prilepilo na nas. Sami namreč upravljamo svojo energijo, tako tudi dušam postavljamo meje, kdaj in kje se nam lahko približajo, one pa spoštujejo in upoštevajo našo voljo. Osnovna zaščita pred vsem slabim je, da se dobro naspimo, se dobro počutimo in skrbimo zase, hkrati pa pazimo na svoje misli, smo pozorni na to, kaj počnemo s svojo duševno in fizično energijo. Če smo močni, skrbimo, da je naša vibracija visoka, pa smo zaščiteni že sami po sebi.