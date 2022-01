Prehod Luninih vozlov

Od maja 2020 do 18. 1. 2022 sta Lunina vozla potovala na osi dvojčka in strelca, tako so bile teme tega obdobja boj za svoja prepričanja, napetosti med lastno svobodo in prilagoditvijo družbenemu, več je bilo razdvojenosti, iskali smo družbeni konsenz. Južni vozel v strelcu nas je delal nemirne, željne svobode, uporne družbenim pritiskom, severni v dvojčkih pa nas je učil, naj se prilagodimo družbi, ne glede na svoja prepričanja. Do katere mere se nam je uspelo in koliko svobode smo morali prodati za to, bo pokazal čas.

Od danes do julija 2023 bosta vozla na osi bik in škorpijon in glavne tematike se bodo spremenile. Vojna in mir, revščina in blagostanje, vlaganje in zaslužek bodo v ospredju. Ker je južni vozel v škorpijonu, se lahko sprva obudijo stara vrelišča, zamere, jeza, sovraštvo, vojni predeli, a ker je severni v biku, je nujno najti ravnotežje v iskanju sprave, miru, materialne trdnosti. Na finančnih ruševinah bo treba najti trdnost.

14. 2. se bo na vozle s harmonijo vezal Pluton, kar lahko prinaša napetosti na nekaterih predelih sveta, a s krizo novo zrelost, iskanje novih načinov zaslužka, ustvarjanje materialne stabilnosti.

Pomlad bo obarvana s sočutjem, povezovanjem, pomočjo ljudem. V skupni krizi, lahko vezani na Afriko, se bo povezala množica z željo pomagati. Ker se 28. 3. letos vozla vežeta na Neptun, bomo poslušali o sočutju, pomoči, medsebojni podpori. Na duhovni ravni to prinaša velike uvide. 8. 4. se Jupiter povezuje z osjo vozlov in prinaša priložnosti za povezovanje, novo upanje. Ker se ob tem na vozle s kvadratoma veže tudi Saturn, 11. 4., vidimo tudi bolečino, lakoto, težave, muko določene skupine ljudi.

Pomembna je konjunkcija severnega vozla z Uranom v biku, 31. 7. Ta je kazalec, da se bo nekaj zgodilo v naši zavesti, velik premik glede vremenskih sprememb, s tem ko problem ozavestimo, pa bodo naknadno narejeni tudi pomembni družbeni globalni koraki k podpori narave. Ista konjunkcija nakazuje razvoj genetike, napredek biologije in povezovanja tehnologije z biologijo, kar lahko niti ne postane znano in javno.

V letu 2023 bo 1. 3. severni vozel neharmonično povezan s črno Luno, kar prinaša na dan blato določene skupine – vse od zlorab otrok do trgovine z belim blagom, seksualnih igric določenih javnih oseb. Vsekakor sledi skupna osramotitev.

14. 4. 2023 se Saturn harmonično veže na vozla in 2. 6. Jupiter pride na severnega, kar pomeni, da bomo v finančnem pogledu dosegli več stabilnosti in se odpre več družbenega optimizma za naprej.

Prehod vozlov na os bika in škorpijona prinaša sprva soočanje s krizo, dramo, bitko, maščevalnost, pot iz nje je najti več stabilnosti, trdnosti, rutine, graditi materialno korak za korakom v bolj varno življenje. Čustveno pa gremo iz strasti, ujetosti, izgubljenosti k samostojnosti, s katero si omogočamo več življenjskega miru in notranje trdnosti.