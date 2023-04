Predstavljajte si ravnovesje: odkrijte, kaj vas dolgočasi in izčrpava

Preglejte trenutne okoliščine na različnih področjih svojega življenja – odnose, delo, rekreacijo, zdravje, duhovno rast … Predstavljajte si, da so vse to energijske frekvence – nekatera področja želite nadzorovati, na drugih vse prosto teče ali se pretok ustavlja, vibracije tu so nizke ali visoke. Ko veste, kako delujejo posamezna področja, lahko vanje vlagate več energije. Napolnite jih z ljubeznijo, da se v njih počutite varno, sproščeno in ustvarjalno, pravi ameriška gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce.

Opazujte, kje se pojavljajo težave ali blokade. Morda se nečesa oklepate, izogibate ali vas omejujejo drugi. Če usmerite več energije vanje, boste dobili uvide in spodbudili premike. Odkrijte, kaj vas dolgočasi, se zdi utirjeno, rutinsko, pusto, kaj vas izčrpava. Če boste dodali energijo na ta področja, se bo njihova statičnost postopoma dematerializirala ter spet uskladila z namenom vaše duše.

Poglejte, kje stvari lahkotno in gladko tečejo. Če jih oplemenitite z dodatno energijo, bodo še bolj vzcvetele. Kje si želite skočiti v neznano in stopiti iz svoje cone udobja? Ko jih boste presvetlili z energijo, svetlobo in ljubeznijo, bo omahovanje izzvenelo in vedeli boste, ali je to prava smer.