Predrojstni načrt predstavlja našo glavno pot, a vedno imamo svobodno voljo za obvoze

Ali se načrt duše in zakon privlačnosti izključujeta ali povezujeta? Načrt, ki ga naredimo pred rojstvom, je zastavljen, toda svobodna volja nam daje možnost, da sami ustvarimo svojo resničnost, v kateri želimo živeti. Določene stvari nam je namenjeno doživeti, zato imamo včasih občutek, da so dogodki zunaj našega nadzora. Če nam je na primer namenjena določena bolezen, si jo bomo manifestirali.

Če nam je namenjen nasilen odnos, bomo v življenje pritegnili nasilnega partnerja. Lahko sicer na to gledamo kot na zakon privlačnosti, toda za njim se skriva načrt, ki smo si ga zastavili kot duša. Tu se pogosto zmedemo. Veliko ljudi namreč zna manifestirati pozitivne dogodke z zviševanjem svoje vibracije, toda če se jim zgodi nekaj negativnega, jih vrže iz ravnovesja, saj so prepričani, da so počeli vse prav, zato se jim menda ne morejo zgoditi slabe stvari. Prav taki primeri so znak, da je za tem predrojstni načrt. Naučiti se je treba določene lekcije, saj bo izkušnja človeku prinesla rast, zdravljenje, vzpostavila ravnovesje. Po drugi strani lahko odtavamo daleč stran od rojstnega načrta in je to vzrok, da se nam začne sesuvati življenje.

So pretekla življenja pomembna za sedanje? Včasih je treba ozdraviti rane, ki smo jih prinesli s seboj iz preteklosti, sicer pa radovednost ni pravi vzgib za regresijo. Med zavestjo sedanjega življenja in preteklim življenjem je namreč zid z dobrim razlogom. Če bi nenadoma popustil, bi vznemirjajoče pretekle vsebine vdrle v zavest. Vprašanje je, če bi bil človek dovolj čustveno močan, da bi jih predelal in prebavil.

Poznavanje preteklih življenj namreč lahko na nas močno vpliva tako mentalno kot čustveno, zato se raziskovanja lotevajmo previdno in preudarno.