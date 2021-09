Prednosti in slabosti devic

Device so v resnici inteligentni reševalci problemov! Odpraviti znajo vsako, še tako težko čustveno ali tehnično oviro, saj imajo vedno načrt in znajo pogledati na zadevo z vseh zornih kotov. Rade pomagajo drugim, zelo so produktivne, v veliko zadovoljstvo jim je, da lahko pripomorejo k timskemu delu in dobro opravljeni nalogi na svoj praktični, koristni način.



Device so predani delavci, ki večno analizirajo in premlevajo vse. Precej skromne so, v nasprotju s tistimi znamenji, ki potrebujejo nenehno občudovanje in fanfare. Po drugi strani so to izredno zapletena bitja, kar izhaja iz njihovega inteligentnega uma, ki nenehno primerja, razporeja, rešuje in premleva. Vse to jih po drugi strani lahko vodi v uspešno kariero, predvsem v poklicih, ki zahtevajo natančnost, na primer delo s številkami. Negativna lastnost devic so zagotovo njihova večna zaskrbljenost, kritičnost in skeptičnost. Včasih kakšno stvar drobnjakarsko secirajo na prafaktorje, kar je lahko precej nadležno za okolico.



Pogosto že na prvi pogled opazijo kakšno malenkost, ki so jo vsi drugi spregledali – in jo seveda takoj popravijo. Prav tako včasih pozabljajo na čustva in se vsega lotevajo samo z razumom. Družino in prijatelje lahko spravljajo ob pamet s svojimi kritičnimi pripombami, še huje pa je, če so njihove puščice usmerjene nazaj nanje. Resnično se namreč spravijo na vsako malenkost! Takšnemu obnašanju se morajo čim bolj izogibati, da bi se rešile svoje nepriljubljenosti in si povečale samozavest.

