Predelajte čustva

Ko ste jezni, globoko vdihnite. Opustite potrebo, da imate prav. Jezo lahko nevtralizirate z odpuščanjem, zato odpustite sebi in osebi, ki je sprožila jezo. Postavite se v njeno kožo in jo nagovorite. Povejte, kaj čutite, nato prosite, da nadaljujeta pogovor pozneje. Prosite vesolje, naj bodo vaše srce, um in besede polni ljubezni, ko boste človeka znova srečali.

Negotovost in zmeda pomenita, da morate prepoznati, kaj želite, ter si to priznati. Meditirajte. Ne obsojajte svojih želja in jih delite z vsemi vpletenimi. Cilj razdelite na etape, zapišite si ga, razdelajte vsak korak, nato jim sledite.

Če ste razočarani, premislite o svoji nameri. Kaj želite doseči? Ključ do rešitve je, da ste čim bolj odkriti do sebe in si priznate resnico, čeprav je ne poveste drugim. Odpustite si, da niste bili odkriti s sabo. Naredite nov načrt, ki vam bo prinesel, kar si želite.

Ko o nečem dvomite, globoko dihajte. Potrebujete potrpljenje. Spustite sodbe, prosite vesolje za vodstvo. Odvežite se od želenega rezultata.

Ko ste prestrašeni, globoko dihajte. Težavo imate z zaupanjem vesolju. Razmislite o svojih pričakovanjih in namenu, zakaj počnete, kar počnete. Odvežite se od rezultata situacije. Prosite vesolje za moč, podporo in vodstvo. Spomnite se, za kaj ste lahko hvaležni.

Ko se počutite krive, si priznajte, kaj ste storili sebi in drugemu. Premislite o svojih motivih. Sprejmite svoja dejanja. Bodite odkriti. Odpustite si. Prosite osebo, naj vam oprosti. Premislite, kako lahko popravite škodo, in se oddolžite. Storite vsaj eno stvar, s katero boste poravnali zadevo.

Ko se čutite necenjene, vadite neobsojanje. Preglejte svoja pričakovanja do drugih. Odpustite si, da jih obsojate. Naredite nekaj prijaznega za popolnega tujca. Napišite ljubezensko pismo sami sebi.