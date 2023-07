Predajte drugim energijo

»Kako lahko energijsko dvignemo druge? Gre za zelo preprost proces. Kadar želimo nekomu aktivno dati energijo, je vse, kar moramo storiti, da iščemo izraz višje zavesti in avtentične lepote v njegovem obrazu. Ta pojav morda poznate kot iskanje veličastnosti v drugi osebi ali povezovanje z njenim višjim jazom. Ampak ne glede na to, kako temu pravimo, gre za oddajanje transformativne energije in spodbujanje druge osebe, da stopi na svojo najvišjo vibracijsko raven.

Tej energiji rečem transformativna, ker nam bo veliko ljudi, s katerimi se pogovarjamo, želelo predati sporočila prek sinhronosti, a ga ne bodo mogli, ker nimajo dovolj samozavesti, niso dovolj v stiku s svojo intuicijo ali zaradi česar koli drugega. Tako oba zamudita priložnost sinhronosti. A to se ne bo zgodilo, če jih boste spodbudili s svojo ljubečo energijo.

Če iščete to božansko modrost na obrazu druge osebe, bo ta uživala v vaši prisotnosti, počutila se bo dobro in energijsko povzdignjeno. Medtem ko se vaši duši povezujeta v božanski energiji, pa se ustvarjalni kanali odpirajo in tlakujejo pot sinhronosti, ki vas bo obdala s svojo čarovnijo,« pravi James Redfield, avtor Celestinske prerokbe.