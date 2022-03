Pred 150 leti so Hopiji s prerokbo posvarili človeštvo: napovedi so se že začele uresničevati

Hopiji (originalno Hopituh Shi-nu-mu – miroljubno ljudstvo) so severnoameriško staroselsko ljudstvo, ki šteje okoli 10.000 pripadnikov in sodi med Indijance Pueblo. Živijo v severni Arizoni, sestavljeni pa so iz posameznih klanov. Pred približno 100 leti so spisali prerokbo in v njej opisali, kakšna bo sodobna družba. Mnoge od teh napovedi so se že uresničile, kot pravijo, pa nas čaka uničenje sveta in nastanek novega.

Prerokba Hopijev

Drevesa bodo začela odmirati povsod, kar se že dogaja. Ljudje bodo gradili hiše na nebu (vesoljska postaja Mir). Hladni kraji bodo postali topli, topli kraji pa hladni. Zemljišča se bodo spustila pod morsko gladino, ki se bo dvignila. Pojavila se bo Modra zvezda (spektakularna Supernova leta 1987). Na nebu bodo ceste (leti z letalom). V zraku bodo pajkove mreže (to so električne mreže po Ameriki). Steklenice pepela bodo padle z neba ter zažgale zemljo in segrele morje (atomske bombe).

Hopiji so svojo prerokbo nadaljevali s svarilom, da se bo človeštvo znašlo na razpotju, katero pot bo ubralo, bo njegova izbira. Zelo dolgo se bomo premikali naprej in nazaj (veliko življenj), saj Veliki Duh želi, da raziskujemo in izkušamo različne vrste življenja. A prihaja zgodovinski trenutek, ko se bomo morali odločiti med dvema izbirama. In verjame se, da je ta trenutek napočil zdaj. Tisti, ki bodo izbrali pot teme, so prikazani kot ljudje, katerih glave krožijo nad telesom, ko hodijo po vijugasti poti, ki jih vodi v nič. Tisti, ki so izbrali svetlobo, imajo pred seboj čisto, močno pot, ki jih vodi v novo ero.

Svet bo uničen, ko bo nastopil novi svet, bodo Hopiji vodili duhovno revolucijo

Hopiji verjamejo, da bo po uničenju Tretjega sveta del Indijancev, ki so sledili duhovnim normam, odpeljan v podzemna zavetišča. Po nastanku četrtega sveta bodo preživele povabili, da se razširijo na vse štiri konce sveta. Število štiri med drugim predstavlja štiri naravne elemente: ogenj, vodo, zrak in zemljo, ter štiri planetarne rase: črno, rumeno, belo in rdečo.

Poleg tega prerokba kaže, da se bo bela rasa po uničenju vrnila na celino v zmedi in brez poznavanja poti Velikega Duha (torej brez duhovne modrosti). Poskušal bo popolnoma uničiti indijanski način življenja in zavzeti indijanske dežele. Prišel bo čas, ko bodo Indijanci skoraj popolnoma iztrebljeni. Toda nekega dne se bodo spet vrnili, da bodo vodili duhovno revolucijo. Vsi ljudje bodo ubogali Velikega Duha in zaščitili štiri konce sveta, pod katerimi leži velika duhovna moč.