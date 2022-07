Duhovne vaje: Prebudite svojo notranjo moč

Z naslednjimi vajami boste okrepili notranjo odločenost, laže zaupali svojemu kompasu, bolj boste samozavestni in manj odvisni od mnenja drugih.

Da prižgete svoj notranji ogenj, si vsak dan vzemite četrt ure časa. Pozneje bo dovolj že pet minut. Zaprite oči in se osredotočite na dihanje. Predstavljajte si, kako se ob vsakem vdihu iz vašega popka širi toplota, ki vam daje gotovost. Polno občutite to stanje in ga okrepite z mantro: »Sem popolnoma prepričan/-a vase.« Čutite, kako toplota pride do srca in ga odpre. Ponavljajte mantro: »Sem popolna ljubezen.« Nato počasi odprite oči in se vrnite v tukaj in zdaj.

Predstavljajte si, da lahko vdihnete stanje, ki ga potrebujete. FOTO: Antonioguillem, Getty Images

Bolj smo v stresu, plitveje dihamo, pravijo strokovnjaki. Zato se lahko, ko potrebujete moč in navdih, tudi za 15 minut odpravite na miren kraj. Globoko dihajte in začutite, kako se vaše telo ob tem polni s svežo energijo. Pri tem razmislite, kaj vam trenutno manjka. Ustvarjalnost, humor, sproščenost …? Predstavljajte si, da prav to lebdi v zraku, in vse, kar morate narediti, je, da vdihnete to stanje vase.

Predstavljajte si svoje življenje

Lahko si zavrtite tudi kinopredstavo svojega življenja. V njej ste lahko v kateri koli vlogi – gledalec, režiser, glavni igralec … Veličastno vstopite v dvorano, na sredi katere je prestol za vas. Sedite nanj in razširite svoj notranji ogenj (prva vaja). Predstavljajte si svoje življenje. Ker sami odločate, se v njem lahko polno izrazijo vaši talenti, sposobnosti in moči. Zapišite si, kaj vidite. Spomnite se na vse, kar ste že dosegli, in se zahvalite za to. Kupite si skromno darilo, na primer obesek s kristalom, ki ga nosite, ko se želite opomniti na svoj film.

Um lahko nadzoruje

Pogosto nas vodita udobje in navajenost. Že ob misli na korak v neznano se sprašujemo: Kaj se bo zgodilo? Kako bo to sprejelo moje okolje? Ali to sploh zmorem? Opustite te občutke, saj niso resnični. Vrnite se v kino in se prepričajte o tem. Vi ste režiser. Vi odločate o prizorih, ki se bodo odvili, notranji ogenj pa vam zagotavlja moč za to. Sprejmite dvom kot del svojega doživljanja, a ne pustite, da vas vodi. Vaš um lahko nadzoruje proces. Obstaja namreč razlika med prepričanjem, da nečesa ne zmorete, in zavedanjem, da si samo mislite, da nečesa ne zmorete.

Izvedete lahko tudi tedenski eksperiment. Vsako jutro in večer določite vsaj eno stvar, ki se je še posebno veselite. Hkrati zapišite eno stvar, za katero ste hvaležni. Razmislite, kako se trenutno počutite, na kaj ste ponosni, kaj ste dosegli in kaj si še želite doseči. Sledite svoji tedenski bilanci, pri tem pa se sproti opomnite na male lepe trenutke, ki jih doživite.