Preberite, kaj bo prineslo izginotje sonca in lune

Beseda mrk lahko pomeni blokiranje ali zakrivanje in na splošno označuje prikrivanje svetlobe, ki pade na nebesno telo zaradi premika drugega telesa, ki je vmes, ali pa zato, ker pada senca.Toda ta izraz se navadno nanaša na delno ali popolno izginotje sonca ali lune iz našega vidnega polja za točno določeno trajanje časa in poznamo ga kot sončni ali lunin mrk. Sončni se zgodi, ko se luna giblje med soncem in zemljo in preprečuje, da bi sončna svetloba padla na slednjo. Lunin pa se pojavi, ko se zemlja premika med soncem in luno in s tem prepreči, da bi sončna svetloba padla na luno. Trajanje mrkov je različno, in ko se zgodi, svetloba s sonca ali lune zbledi ali je blokirana, medtem ko ti dve nebesni telesi delno ali pa v celoti izgineta izpred oči. Mrk je naravni nebesni pojav, ki se občasno dogaja, ker zemlja kroži okoli sonca na eni strani in luna hkrati kroži okoli nje. Toda verska prepričanja so takšnim mrkom že od antičnih časov pripisovala velik duhovni pomen, saj so v svetem pismu in podobnih verskih besedilih iskale lastne (mitološke) zgodbe za razlago pojava. Mrk tako v vedski astrologiji poznajo kot grahan in v tem času je povsem običajna praksa, da verniki sledijo strogim načelom in prirejajo čaščenja.Surya grahan ali sončni mrk se bo zgodil 21. junija 2020. Začne se zelo zgodaj zjutraj, kar pomeni, da je ravno v času solsticija. Astrološko gledano se ta mrk odvija v zodiakalnem znaku dvojčkov. To je zračno znamenje, znano po svoji dvojni naravi, vlada pa mu planet Merkur. Zanimivo je tudi to, da je v tem času Merkur v retrogradnem gibanju in med mrkom prečka prav svoje domače znamenje dvojčkov.Ta planet predstavlja mladost, učitelje, trgovce, popotnike, vlada pa nad tiskom, mediji, periodičnimi publikacijami, glasniki, zbiranjem podatkov itd. Medtem ko se energija Merkurja v dvojčkih lahko kaže kot gibanje in vsestranskost, lahko ta mrk prav zaradi te povezanosti zadene komunikacijo, promet, izobraževanje, trgovanje pa tudi odnose s sosednjimi državami, recimo. Mrk z retrogradnim Merkurjem lahko močneje prizadene komunikacijo in prevoz. In kako bo po vedski astrologiji sodeč vplival na različna znamenja?Zgodi se v 3. hiši, ki pomeni komunikacijo, pogum in sorodstvo. Ne bojte se slabih reči, a se izogibajte tveganju. Dobro za vas je, da še naprej komunicirate z vplivnimi ljudmi in skrbno skrbite za sorojence.Mrk se zgodi v 2. hiši, ki označuje družino in finance. Previdni bodite pri financah, a preverite splošne in zlasti družinske stroške. Posebno pozorni bodite na oči.Skrbno pazite na svoje zdravje. Obstaja možnost težav s pljuči, zato tudi strogo upoštevajte zdravniška navodila. Ker so možni finančni pritiski, je dobro imeti sredstva za nepredvidene razmere.Mrk se giblje okrog izgub, nenadnih in velikih izdatkov, pomanjkanja priznanja itd. Lahko izgubite denar, zato ne tvegajte. Zdravje je lahko problematično, zato pri resnih težavah hitro na pregled.Ta mrk je lahko obetaven dogodek za vas. Obetajo se vam denarne koristi in nekatere vaše dolgoletne želje se bodo morda uresničile.Prinaša vam zasedenost, delo in tudi slavo. To lahko pomeni zahteven čas v službi, poslovneži pa se boste morali močno potruditi za vse. Bodite previdni pri poslovanju in posojanju denarja. Pritisk vaših nadrejenih lahko prispeva k stresu pri delu.Ta mrk se za vas zgodi v hiši sreče. Izognite se tveganju. Ne boste imeli hudih zdravstvenih težav, a težave z dihanjem lahko pri nekaterih povzročijo tesnobo.Mrk v 8. hiši morda ne bo dobro vplival na vas. Neželeni učinki se lahko nanašajo zlasti na vaše zdravje. Ravnajte preventivno in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Tudi v družini in pri financah ravnajte preudarno, novim naložbam pa se je bolje izogniti.Mrk se zgodi v 7. hiši, namenjeni partnerskim odnosom, zakonskemu veselju itd. To vam lahko olajša nekatere obstoječe težave. Pri delu ste lahko uspešni s pomočjo hvaležnosti in novih odgovornosti.Ta mrk je lahko za vas ugoden. Lahko se vam obetajo preboj in izboljšave. Priporočljivo je, da ste potrpežljivi in ravnate prizemljeno.Mrk se zgodi v hiši posledic preteklih dejanj. Vodnarji lahko uživate v dobrem finančnem stanju, vendar boste morali biti pri odnosih, zlasti ljubezenskih, zelo diplomatski in taktni.Zgodi se v 4. hiši, ki označuje družino. Tako boste morda morali vso pozornost posvetiti domačim zadevam. Za stabilizacijo na delovnem mestu se boste morda morali bolj potruditi. Finančno se bodo stvari odvijale precej kot običajno, a nekateri imate lahko nekaj težav s počutjem, zato poiščite zdravniško pomoč, če bo treba.