Praznujejo levi: ste med njimi?

Levi delujejo kraljevsko, samozavestno, odločno. Kadar jih okolica ni pripravljena s častmi postaviti na prestol, se pompozno umaknejo, a na srečo tudi hitro odpustijo in pozabijo. Lahko jim nagajajo vzvišenost, velikanski ego, domišljavost. Njihova stališča so jasna in jih izražajo brez dlake na jeziku, nikoli niso neodločni, ne držijo se sramežljivo ob strani in nikoli ne naredijo mlačnega vtisa. Ravno nasprotno - vedno bodo rinili v ospredje s svojo glasno, nezgrešljivo prisotnostjo. Ker jim vlada Sonce, so energični, vročekrvni, topli, kreativni, entuziastični, dostojanstveni, snobovski, a tudi radodarni, igrivi in dobrodušni.

Ne pričakujte, da bodo kje sramežljivo ali ponižno stali ob strani. Vedno se bo vse vrtelo okoli njih, zahtevali bodo pozornost in spoštovanje in prevladali, če ne drugače, s svojo dramatičnostjo in pompom. »Vladanje« imajo v krvi in prepričani so, da so rojeni za to, da so nad drugimi, če si ti to želijo ali ne. Na srečo so po drugi strani tako očarljivi, da jim marsikdo oprosti komandiranje in vmešavanje.

Samozavest kažejo tudi tako, da nosijo močne barve, draga in elegantna oblačila ter opazen zlat nakit. Držijo se avtoritativno, spet drugič so igrivi in sproščeni. So veliki pozerji, ki obožujejo življenje, širijo ljubezen ter pozitivno naravnanost. Lahko so megalomanski despoti – v enem trenutku otročji in živahni, v drugem ukazovalni in nadzorovalni. Verjamejo, da so posebni, zato zahtevajo VIP-obravnavo, kjer koli se pojavijo. Ko se razjezijo, so temperamentni in težko se pomirijo. Težko sklepajo kompromise. Že po naravi so preveč bombastični, da bi lahko omejil svoje ideje in energijo.

Levi ne marajo nasprotovanja drugih. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Ponosno znamenje

Lev je ponosno znamenje. Nemogoče je spregledati njegovo samozaupanje in veselje do življenja. Dokler so levova prepričanja o sebi močna, lahko doseže neverjetne stvari, kadar so omajana, si težko opomore. Če se znajde v pravem kolektivu, je močan in kreativen. Rad ukazuje drugim in jih nadzoruje. Vedno zna izkoristiti njihove slabosti. Naučiti se mora sodelovati in razdeliti odgovornost in moč v skupini.

Rad ima pohvale, aplavze, nakupovanje, dobro hrano in pijačo, umetnost, opero in vse, kar mu vzbuja strast. Ne mara, da ga drugi dajejo v nič ali se mu posmehujejo. V starševski vlogi je topel, igriv, ustvarjalen. Od otrok pričakuje visoke rezultate. Levček je zlati otrok, ki izstopa iz množice. Vedno ima privržence in oboževalce in pogosto je vodja skupine. Lahko je razvajen. Potrebuje šolsko okolje, v katerem lahko zasije, usmerite ga v ples ali igro. Na poti njegovega razvijajočega se ega mu je pomembno privzgojiti disciplino. Ko je starejši, je nagnjen k dramatiziranju.