Praznujejo device: vsak delodajalec si jih želi na položaju, ki zahteva pridno mravljico

Devicam pripisujemo pretirano natančnost in previsoka merila do sebe in drugih. A za tem se skriva njihov kompleksni značaj. So zelo učinkovito in organizirano znamenje, preudarne, perfekcionistične, analitične in previdne. Device v zodiaku delajo red, imajo rade pravila, ohranjajo strukturo in hierarhijo, potrebujejo vzorce delovanja, rutino, skrbne in premišljene so in vedno razmišljajo vnaprej. Šele ko imajo vse pod nadzorom, se namreč lahko sprostijo.

Vsak delodajalec si jih želi na položaju, ki zahteva pridno mravljico, saj so učinkovite, natančne, pridne, organizirane. Ker so še skromne, skrbne, varčne in se nočejo izpostavljati, njihov cilj pa je služenje drugim, so izvrstne uslužbenke. Zavedajo se, da bodo opravile naloge hitreje in brez stresa ter se izognile kupu težav, če sledijo pravilom, namesto da bi opravljale zadolžitve površno.

Če stvari nimajo pod nadzorom, jih zgrabi nemir, zato tudi od drugih zahtevajo, da se držijo reda, čistoče in dogovorov – ker ne želijo zapravljati časa in energije za to, da se o tem nenehno prerekajo. Rade bi samo učinkovito opravile svoje delo. Verjamejo, da bi bil svet popoln, če bi vsi igrali po pravilih in enako učinkovito kot one opravili svoje delo. Pri tem se ne zavedajo, da je njihovi popolnosti redko kdo kos, saj vse merijo po sebi. Iz tega se rodita brezmejna kritičnost in zahtevnost do sebe in drugih. Ne razumejo, zakaj se drugi ne morejo potruditi in vložiti več truda v svoja opravila, ko se one ves čas tako razdajajo in naprezajo. Zanje mora biti vse opravljeno popolno, kar ima svojo ceno. Pretirane skrbi prinašajo živčno izčrpanost.

Resne, premišljene in organizirane so. FOTO: Valeriy/Getty Images

Devicam vlada Merkur, zato so intelektualno znamenje ostrega uma, vešče pisanja, komunikacije, izražanja, a znajo biti ozkoglede, saj se osredotočajo na podrobnosti in ne vidijo širše slike. Želijo analizirati svoje občutke z umom in se ne znajo prepuščati. Bojijo se neuspeha, ženejo se za popolnostjo, tako so živčne in v stresu. Težko se sprostijo, nenehno premlevajo svoje skrbi in obveznosti. Lahko si zastavljajo nedosegljive cilje, tako ne dosegajo svojih standardov popolnosti.

Device so varčne, iščejo popuste in razprodaje. Hkrati imajo v banki prihranke, da se počutijo varne. Dobro vedo, kam gre vsak cent njihovega denarja. Izogibajo se dolgovom in kreditom in takoj plačajo položnice. Zanje sta pomembna finančno načrtovanje in premišljeno vlaganje.

V starševski vlogi so predane in načrtujejo otrokovo prihodnost. Od njega zahtevajo popolnost in uspeh. Kot otroci so že od mladih nog skrbne in organizirane. Ne marajo biti umazane, rade pa delajo z zemljo in vrtnarijo.