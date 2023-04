Praznujejo biki: potrebujejo stabilnost in ne marajo sprememb

Bik je vzdržljivo, trmasto, počasno znamenje, ki se rado razvaja, išče materialne in čutne užitke, hkrati pa stoji z nogami trdno na tleh. Praktični in potrpežljivi so. Biki potrebujejo stabilnost in ne marajo sprememb. Držijo se začrtane poti, in ko se za nekaj odločijo, si ne premislijo več in jih nihče ne odvrne od cilja, kar lahko skupaj z neprilagodljivostjo, ozkoglednostjo in zavračanjem tveganja spravlja okolico ob pamet. Varnost in rutina sta glavni bikovi prizadevanji.

Radi so v naravi in delajo z zemljo. FOTO: Satyrenko, Getty Images

Stežka jih kaj spravi iz tira. Pod pritiskom so izjemno trpežni. Hkrati je druga plat njihove narave prijetnejša in lahkotnejša, saj jim vlada Venera, boginja ljubezni, čutnosti in lepote. So veliki esteti, bikice pa med najbolj urejenimi in skladno oblečenimi v zodiaku. Radi imajo glasbo, umetnost, ples … Venera v njih budi nagnjenost k seksualnim užitkom in erotiki, tako so med najbolj čutnimi znamenji, hkrati pa so lahko tudi posesivni in ljubosumni, saj v razmerju iščejo varnost in zvestobo. Do partnerja imajo lahko podoben odnos kot do denarja – hočejo si ga prilastiti.

Rojeni hedonisti in gurmani

Njihovi največji vrlini sta gotovo vzdržljivost in osebna integriteta. So dobri organizatorji in načrtovalci, cilje dosegajo kljub preprekam. Njihova slabost je, da ne znajo upoštevati mnenja drugih, ne razumejo niti ne sprejemajo njihovih argumentov. Ne odpuščajo in ne pozabljajo. Nikoli nočejo preizkusiti ničesar novega. Osredotočeni so na premoženje in luksuzne dobrine, udobje in ugodje, razvajajo se, iščejo užitke in dobro življenje. So rojeni hedonisti in gurmani. Ena njihovih glavnih strasti je denar, ki ga kopičijo in želijo pridobiti čim več, hkrati jim ga ni škoda za razkošne dobrine. Ker so previdni, zavarujejo svoje premoženje in nepremičnine.

V starševski vlogi vztrajajo pri rutini in disciplini, izogibajo se spontanosti, a spodbujajo praktičnost in kreativnost otrok. Otroci, rojeni v tem znamenju, potrebujejo predvidljiv urnik in praktično naravnano izobrazbo. Pogosto so to otroci, ki s seboj nosijo svojo odejico, da se počutijo varno. Lahko so rahlo boječi in potrebujejo spodbudo, pozneje pa izjemno trmasti.

Če jih želite razveseliti

Biki so lahko odlični restavratorji, bankirji, vodje restavracije, ustrezajo jim poklici, povezani z zemljo – vrtnar, cvetličar, kmet, arhitekt, inženir, nepremičninski agent … Lahko so odlični glasbeniki, trgovci z umetninami ali starinami, draguljarji, uradniki, administratorji, finančniki, menedžerji.

Če jih želite razveseliti, se jim pridružite pri vrtnarjenju, ustvarjanju z glino, opremljanju doma, kuhanju, zbiranju starin in umetniških kosov ali dobrega vina, na večerji v dobri restavraciji, masaži, jogi, plesu, pri kozmetičarki ali nakupovanju.