Praznovanje obilja poznega poletja

Kristjani in pogani

Lammas je krščanski praznik, njegovo ime izvira iz besedic loaf (štruca kruha) in mass (maša), povezuje pa se tudi s prejemanjem svetega obhajila.

Lughnasadh je ime, s katerim neopogani zaznamujejo enega od osmih šabatov na neopoganskem kolesu leta. Gre za galsko ime in festival, povezan pa je tudi z bogom Lughom, ki je eden glavnih galskih bogov, uprizorjen pa je kot bojevnik, kralj mojstrski rokodelec in odrešenik, ki ima številne magične lastnosti.

Zgradite oltar z žetvijo

Vadite hvaležnost

Praznujte ljubezen

Naredite nekaj prostora

Imejte namen za trgatev

Pometite svojo pot do obilja

Zahvalite se sosedom

Na severni polobli je avgust mesec, ki ga veliko ljudi preživi na plaži ali piknikih, kjer se izdatno hladijo. Pozabljamo pa, da je mesec zgodovinsko označeval začetek sezone trgatve in čas za nabiranje prvih pridelkov žita, pšenice in ovsa.V severni Evropi že tradicionalno praznovanje začetka žetve praznujejo 1. avgusta ali okrog njega s praznovanjem lammasa. Ta krščanski praznik, ki ga včasih imenujejo lughnasadh (galsko) po bogu obrti, pade na sredino med poletnim solsticijem junija in jesenskim enakonočjem septembra. Številna indijanska plemena tudi v tem času praznujejo žetev in letino. Nekatera plemena na jugovzhodu ZDA s plesom, pogostitvijo in z verskim obredom praznujejo slovesnost zelene koruze, ki je vezana na zorenje koruznih pridelkov.Da bi tudi vi namenili nekaj trenutkov priznavanju tega posebnega obdobja v letu, smo zbrali nekaj idej za obrede, s katerimi se mu lahko poklonite sami in imate neke vrste svojo žetev:Okrasite svoj oltar s koruzo, z bučkami, grozdjem, s hlebčkom ali kakršno koli hrano, ki za vas pomeni žetev. Dodajte nekaj sončnic, ognjičev ali travnih bilk, predvsem brestovolistni oslad je sveto zelišče druidov. Z njimi boste spodbudili ljubezen, mir in veselje.Lammas je praznovanje te prve žetve žit, čas za zbiranje in zahvaljevanje za obilje. Ko boste naslednjič jedli koruzo v storžu, odlično pecivo ali kvinojo, si vzemite čas in se zahvalite materi naravi za darilo.Ta letni čas je že dolgo priljubljen za slovesnosti, kot je povezovanje rok, obred, ko sta se zaljubljenca prijela za roke in izjavila, da sta združena ter to zapečatila s poljubom. Če ste v razmerju, razmislite o tem, da bi izvedli to majhno (za)obljubo s svojo ljubljeno osebo. Če niste v zvezi, lahko to storite kot zaobljubo sebi, da se boste imeli radi in se sprejeli v prihodnjem letu.Ko se na severni polobli počasi premikamo proti jeseni, se je vredno vprašati, od katerih starih stvari se lahko ločimo, da naredimo prostor za energijo novega letnega časa. Mogoče je to slaba navada, projekt, ki nas nič več ne veseli, ali oblačila, ki vam ne ustrezajo fizično ali energijsko. Po navadi se oklepamo tistega, kar nam je znano, tudi kadar nam ne služi (več). Naredite seznam izbranih stvari, ki jih boste spustili iz svojega življenja, nato ga blagoslovite, zažgite ali razrežite. Potem se stvari tudi znebite, seveda.Kakšen je eden vaših glavnih namenov v naslednjih šestih mesecih? Ta ritual lahko doda še eno pomembno dimenzijo vašim žetvenim ciljem. Vzemite storž koruze in zličkajte koruzna zrna. Na liste napišite svoj namen žetve in izberite nekaj koruznih zrn, ki bodo predstavljala vaše upanje/spretnosti/darila. Zrna koruze zavijte v list in snop povežite s trakom ali vrvico tako, da ga zavežete sedemkrat. Vsak vozel predstavlja podporo, ki jo boste potrebovali za izražanje namere.Izberite majhno metlo ali snop vejic, ki vam bodo služile kot simbol doma. Potem to pri vrhu povežite z zelenim ali zlatim trakom, ki predstavlja obilje in blaginjo. Privežite še vejico mete za zaščito, blaginjo in zdravljenje. Odnesite svojo metlo do zunanje strani vhoda hiše ali stanovanja in se osredotočite na svoj namen za naslednji letni čas. Trikrat se počasi obrnite v smeri urnega kazalca, nato pa začnite pometati proti svojim vratom, rekoč: »Naj bo obilje stalni prijatelj ob mojem ognjišču do konca zime.« To naredite trikrat.Ustvarite posebno žetveno košarico, napolnjeno s sadjem, kruhom in sezonsko zelenjavo. Dodajte pesem, pisemce hvaležnosti in še kaj, da bo posebna. To podarite prijatelju, sosedu ali poštarju. To potrjuje, da obilja ne jemljete kot nekaj samoumevnega in imate dovolj, da ga delite z drugimi.