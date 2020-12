Prazniki so lahko užitek ali pritisk

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ni konec sveta, če boste letos praznovali malce drugače. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Praznični mesec doživljamo različno, tudi ko ni epidemije, letos pa v spremenjenih okoliščinah še posebno. Nekaterim ugajata vrvež in druženje, za druge je december odveč, ker prinaša družabne obveznosti, tretji se ga bojijo, ker se bodo morali v njem soočati s samoto, ki nam letos močno prihaja do živega.V decembru namreč pogosto pretiravamo v eno ali drugo smer. Gotovo poznate prijatelje, ki se pretvarjajo, da jim je praznovanje odveč, in vsako leto s kančkom grenkobe prespijo najdaljšo noč, pa tudi tiste, ki pokupijo vse okraske in veseljačijo že novembra. Kakor koli, treba je najti pravo mero in početi, kar nas (med prazniki) veseli, je prav za nas in nam daje prijeten občutek. Letos bomo prej sami kot ne, a če vam (morda prav zato) ni do tega, da bi sploh praznovali in se družili po skypu, to povejte in se umaknite. Pravico imamo postaviti sebe na prvo mesto in preživeti praznike po svoje, ne glede na tradicijo in načrte, ki jih imajo drugi z nami. Različni smo si in vsak je trenutno v drugačnem čustvenem stanju.Načelno sicer vemo, da gre samo za novo leto, ne za konec sveta, a se pogosto ujamemo v obnašanje, ki bolj pritiče slednjemu. Saj veste – obsedeno nakupovanje daril, izbira jedilnika, obleke, polnjenje vozičkov s hrano. Naj še enkrat ponovimo: ne gre za konec sveta! Če vam ne bo uspelo dobiti vsega, boste postregli kanapejčke ali kaj odmrznili – in svet se ne bo podrl. Če vam letos ne bo uspelo speljati načrtov, boste praznovali drugače, kot ste si zamislili. Četudi ne morete na več zabav, se svet ne bo podrl. Oglejte si film z družino, klepetajte in se smejite.Zakaj decembra posvečamo toliko pozornosti temu, kar moramo opraviti? Psihologi poudarjajo, da nas konec leta navdaja s potrebo, da ga ocenimo. Ko se zazremo nazaj, pogosto ugotovimo, da smo ga preživeli povprečno, kar je sicer povsem v redu, vendar čutimo, da bi morali doseči še več, posebno letos, ko bomo imeli negativno bilanco. Zato želimo nadoknaditi zamujene priložnosti in zmanjšati občutek slabe vesti, ker si nismo vzeli časa za družino in prijatelje. Zatečemo se v nakupovanje daril. Ker zamenjamo koledar, se nam zdi, da je to velika prelomnica in moramo nadoknaditi vse, kar nam je ušlo. Vsak bi si iztekajoče se leto rad zapomnil po nečem posebnem. Tako pa žal le še povečamo pritisk. In šele ko bomo razumeli, da je 1. 1. nadaljevanje 31. 12., bo december povsem običajen mesec v našem življenju.