Takšna bi morala biti praznična okrasitev doma

Stara kitajska veda o urejanju prostora poudarja, da mora energija tudi v prazničnem času prosto teči po domu. Čeprav ne praznujejo božiča in našega silvestra, saj se ravnajo po Luninem koledarju, so energijska načela, ki jih priporočajo v tem času, enaka.

Z dodajanjem določenih predmetov pa lahko okrepite področje zdravja, ljubezni in obilja.

Najprej seveda dobro pospravite dom in se znebite vsega, česar ne potrebujete več, da bo prehod v novo leto res nov začetek. Počistite tudi po omarah in predalih, na vrtu …

Ker po feng šuju božična jelka predstavlja družino, naj bo čista in v dobrem stanju. Če imate naravno smrečico, se ji najprej opravičite, da ste jo posekali, in se ji zahvalite, da bo krasila vaš dom. Če imate staro plastično drevesce, ga pred uporabo očistite. Ko je fizično čisto, ga očistite še energijsko. Prižgite kadilo, paličico svetega lesa, lahko ga prekadite tudi s suhimi zelišči. Položite nekaj od naštetega pod smrečico ter prosite ogenj, naj prežene negativno energijo, ujeto v drevescu. Enako storite, če imate novo umetno smrečico, saj se je drži energija izdelovalca.

Nato spremenite svoje drevesce v nekakšno tablo svojih vizij in želja ter ga okrasite glede na to. Srčki, bomboni, metuljčki in ptice predstavljajo ljubezen, kovanci in suho sadje obilje, letala, ladje in avtomobilčki potovanja, angeli zaščito, želve zdravje, ključi nove priložnosti. Ko jih obešate, vizualizirajte, kako se vam uresničujejo sanje, ter se zahvalite zanje.

Zanimivo je, da feng šuj bolj priporoča umetno kot naravno smrečico, saj slednja, ko začne umirati in ji odpadajo iglice, začne moriti energijski pretok prostora.

FOTO: Vitalii Petrushenko/Getty Images

Vhodnim vratom Kitajci pravijo usta zmaja, saj skoznje vstopajo energija in priložnosti. Naj bodo v prazničnem času okrašena z venčkom v močnih barvah. Dobro je, če so vrata okrašena tudi z lučkami. Popravite nedelujoč zvonec in očistite predpražnik!

Na mizo prav tako postavite tisto, kar želite aktivirati. Slaščice bodo pritegnile dobre prijatelje in ljudi, ki vam bodo pomagali. V dnevni sobi in kuhinji namestite sklede sadja z ananasom, mandarinami, granatnim jabolkom, grozdjem, limonami, saj simbolizirajo obilje. Sveče naj bodo zlate ali rdeče.

In barve praznične dekoracije? Najpomembnejše je, da vključite vse elemente – drevesce predstavlja les, lučke ogenj, steklene krogle zemljo, srebrna in zlata kovino, modra pa vodo. Preveč rdečih okraskov bo skurilo energijo. Lahko pa jih kombinirate z modrimi in srebrnimi, da boste uravnovesili energijo in privabili bogastvo.

Strokovnjaki za feng šuj opozarjajo tudi, da morajo biti jaslice postavljene spoštljivo, da ne bi privabili slabe karme. Nikoli ne smejo biti v kopalnici ali neposredno na tleh, postavimo jih na čist in svetel prostor, kjer se na njih ne bo nabiral prah. Enako velja za kipec Bude in vse svete podobe, ki jih namestite v domu.