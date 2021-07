Pravilno urejen prostor odpira mnoga vrata

Poslovno okolje vpliva na nas, mi pa nanj, pravijo strokovnjaki za vastu. FOTO: Nensuria/Getty Images

Prostor je živ. To je ena izmed glavnih naravnih zakonitosti, ki ne veljajo samo zanj, temveč za vse, kar nas obkroža in obdaja. Vse je živo, povezano, vedno in na vseh ravneh, tako na makro- kot mikroravni, velja enako, poudarjajo strokovnjaki za vastu, indijsko vedo o opremljanju prostora. V prostoru energije prav tako vplivajo na dinamiko, ravnovesje in nas same, kot tudi mi vplivamo na prostor. Ključ do uspeha, zdravja in dobrega počutja pa je seveda vedno v nemotenem pretoku življenjske energije.Življenjska energija – prana ali či – se lahko vzpostavi in nemoteno teče samo v usklajenem odnosu. Zato je v poslovnem svetu pomembno uskladiti odnos med človekom in prostorom, ker lahko tako energija steče, s tem pa tudi odnosi, komunikacija, zdravje in finance. Prostor in njegova ureditev sta samo odsev tistega, kar se dogaja v nas in okrog nas. Pravilno urejen prostor zato odpira mnoga vrata, tudi tista v nas samih.Znanje vastuja je kompleksno. Neločljivo je povezan z djotišem, vedsko astrologijo, na podlagi katere se izriše vastu mandalo za posameznika – načrt, ki kaže najboljše možnosti za bivanje v prostoru, tako da se zmanjša in poveča dobre lastnosti. Za podporo posamezniku se v vastuju v prostor namesti tudi jantre, izredno močne grafične slike. Pravilno izbrana in postavljena jantra v prostoru postane močno žarišče energije ter zmanjšuje neravnovesja v prostoru, v nas in na različnih področjih našega življenja.Pisarna oziroma delovno okolje je prostor, kjer se srečujemo z lastnimi sposobnostmi, omejitvami, z znanjem, ustvarjalnostjo, uspehom, včasih tudi neuspehom in življenjskimi nalogami … Zato je pomembno, kako je urejena, oblikovana in ali nas podpira pri naših ciljih.Če v naš prostor večkrat vstopajo tujci in stranke, ga je smiselno urediti tako, da ste vi podprti v njem. Vastu izračuna 8 pomembnih točk posameznika v prostoru, povezanih z različnimi področji. Tako je točka isa naš osebni SV – področje, kjer mi v prostoru dobivamo energijo – in mora biti sproščena, odprta, podprta z elementom vode na njej. Točka pitri je naš individualni JZ – področje, kjer energijo izgubljamo, ki mora biti vsaj navidezno zaprto, obteženo, z elementi zemlje na njej. Če je oseba tako podprta v prostoru, je niti večja dinamika in prihodi ter odhodi tujih ljudi, strank itd. ne morejo ogroziti, pojasnijo strokovnjaki.Zelo pomembno je tudi, da vodja sestanka sedi na JZ prostora, obrnjen proti severu, SV in vzhodu. Na ta način se vzpostavi dober odnos med tistim, ki sestanek vodi, in preostalimi, ki sodelujejo.