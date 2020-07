Pravi poklic za vašo došo

Vate so kreativci, ki razmišljajo zunaj okvirov in potrebujejo spremembe. FOTO: Nd3000/Getty Images

Vate imajo kratkotrajno pozornost. Njihovo delo naj poteka v valovih – od trenutkov aktivnosti in navdiha do počitka in časa za obnavljanje telesa in duha, ko si pustijo, da jim um odtava in spustijo fokus. Najboljše so v kreativnih poklicih, potrebujejo spremembe. V njihovi naravi je namreč, da niso najbolj organizirane in obožujejo različnost. Entuziastične so in se hitro znajdejo, sprejemljive in senzibilne. Stres jih vodi v tesnobo. So rojeni vizionarji, saj razmišljajo po svoje.Pite so organizirane, predane, odločne, ambiciozne, učinkovite in vztrajne. Imajo prodoren um in želijo vse narediti prav – ter se s tem dokazati. Strastne so in sposobne, znajo prevzeti vodilno mesto in usmerjati druge. Zelo produktivne so, saj sledijo svojemu namenu, intenzivne in želijo doseči pomembne stvari. Odlično se bodo odrezale, če naprej razvijajo ideje, ki so se jih domislile vate.Kapa je najpočasnejša, najbolj zanesljiva in sproščena doša. Nič jih ne žene, ne odzivajo se zagreto kot pite in niso prilagodljive in ustvarjalne kot vate. Najboljše so kot podpora drugim. Dokončujejo in ohranjajo projekte in skrbijo za druge. Dobro jih je imeti v ekipi, saj bodo predstavljale razumski in praktični vidik. Kape gradijo in ohranjajo, ne marajo sprememb, zato lahko včasih upočasnijo napredek. So tekači na dolge proge. Ko se drugi naveličajo projektov, jih one speljejo do konca.Vate najlažje sprejemajo spremembe, kar je ena od njihovih prednosti.Kape težko spustijo znano in varno cono, čeprav jim ne služi več, pite so nekje vmes. Če želite še podrobneje razdelati, kaj vam ustreza, premislite, katere delovne vloge so vam v preteklosti ustrezale. Naredite seznam najbolj izpolnjujočih izkušenj. Za vsako službo napišite, kaj vam je bilo v njej najbolj všeč in kaj je bilo težavno. Delo, ki ga opravljate z dušnim namenom, ne bi smelo biti preveč težko, ampak navdihujoče.Občutek, da vse teče v pravo smer, je tisti, ki vam zagotavlja, da ste v pravi službi. Nato razmislite še, kaj imate radi, v čem ste dobri, kaj pri delu potrebujete in kaj lahko daste svetu. Ni dovolj, da nekaj strastno počnete, obstajati mora tudi povpraševanje po tem, kar ponujate. Svojo strast morate preoblikovati v poslovni koncept. Slednje bo šlo vati odlično od rok, a lahko zadeve ne spelje do konca. Vate pogosto menjajo službe, pite se hitro povzpnejo na vrh v podjetju, a sčasoma zamenjajo podjetje, saj se sicer začnejo dolgočasiti, ker jim manjka izzivov. Kape nasprotno dolgo ostanejo v isti službi, tudi če niso zadovoljne.