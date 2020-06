Pravi kamen za vsako znamenje

Obsidian je ustvarjen iz podobnih vulkanskih energij kot škorpijon. FOTO: Vvoevale/Getty Images

Ametist FOTO: Laures/Getty Images

Ognjenemu ovnu karneol ne bo le pomagal ohranjati vitalnosti, ampak ga bo tudi prizemljil in umiril, saj se prevečkrat zažene v težave.Biku vlada Venera, boginja ljubezni, zato je zanj najboljši roževec. Odprl mu bo srčno čakro, pomagal najti ljubezen in ga ščitil pred glavoboli.Citrin spodbuja intelekt, kar je pomembno za radovednega dvojčka. Kristal mu bo okrepil spomin in spodbudil energijo.Raki so znamenje močnih čustev, preobčutljivi in zaskrbljeni. Lunin kamen jim bo pomagal sprostiti napetosti, umiril njihovo dramo in jih stabiliziral.Tigrovo oko je levu pisano na kožo, saj spodbuja ustvarjalnost ter odpira vse poti, da lahko ta kralj zodiaka samozavestno zasije in pokaže talente.Rdeči jaspis pomaga praktični devici bolj jasno videti njene naloge. Spodbuja zbranost, analitičnost in organiziranost, da lahko gladko rešuje težave.Lapis lazuli uravnovesi energije, k čemer teži tudi tehtnica. Spodbuja jo, da najde svoje notranje sidro in neha nihati na eno in drugo stran.Obsidian škorpijona ščiti pred negativnimi vibracijami in čisti avro, poleg tega spodbuja njegovo intuitivno plat. Prinaša mu veliko moč in dar jasnovidnosti.Turkiz strelcem prinaša srečo. S tem kamnom v žepu lahko sežejo po zvezdah in si izpolnijo sanje.Na poslovno področje usmerjenega kozoroga naj spremlja žad, ki mu pomaga ustvariti želeno – obilje, uspeh, slavo in bogastvo.Akvamarin spodbuja telesno zdravljenje in je odličen za uporniškega vodnarja, saj ga navdihuje in mu pomaga prenesti nenehne spremembe.Ametist predstavlja duhovno modrost, spodbuja intuicijo in ščiti avro pred negativnimi vplivi, kar je odlično za sanjave in senzibilne ribe.