Prava izbira prinese srečo

Zakon karme pravi, da je izmed neskončnih možnosti prava tista izbira, ki bo prinesla srečo vam in ljudem okoli vas. Vaše telo je kot antena, ki vam nenehno pošilja informacije o občutkih ugodja in neugodja, ki jih doživljate. Za nekatere prihajajo iz sončnega pleteža, drugi jih čutijo v srcu.

Vedno si pri sprejemanju odločitev - pa naj gre za to, kaj bi jedli, ali bi začeli nov odnos, se preselili, razšli, kupili stanovanje, odločitve o delu ali celo odpoved ali spremembo službe - preprosto vprašanje: »Ali me ta odločitev podpira in neguje?« Do odgovora vas bodo vodili občutek v telesu, notranji glas ali predmet s sporočilom, ki se pojavi v vaši bližini, pravi Deepak Chopra, znani ajurvedski zdravnik in guru.