Pozor, zvečer nastopi polna Luna, ki bo imela močan vpliv

Danes ob 20.37 nastopi polna Luna v znamenju kozoroga na 21. stopinji. Čeprav čez dan Luna tvori opozicijo z Merkurjem, da se nekatere stvari komunikacijsko uskladijo, je poudarek še vedno na tej lunaciji.

Ta polna Luna je zelo močna, ker je v konjunkciji s Plutonom, ki je retrograden in je v znamenju Kozoroga. To zahteva globoko čiščenje, opuščanje vseh preteklih vzorcev in ustvarjanje prostora za nekaj povsem novega in drugačnega. Še posebej, ko je polna Luna že sama po sebi vrhunec, konec vsega, kar je brez namena, potenciala, ki nima namena, da nekaj vzdržuje samo zato, da ima in obdrži. Na drugi strani je Sonce v znamenju Raka in v konjunkciji z Merkurjem. Vse je osredotočeno na dom, družino in zdaj je trenutek, da marsikaj osvetlimo, da pokažemo, da se o teh stvareh odprto pogovarjamo. Pokažimo čustva, tudi s prelivanjem solz.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Prav zdaj se da marsikaj razčistiti, dvigniti na višjo raven, saj je polna Luna podprta z Uranom v znamenju Bika. Kakršne koli svobodne ideje, spremembe, kakršne koli nove vizionarske misli in ideje pridejo, jih je treba podpreti in odpreti prostor za nekaj lepšega in boljšega.

Polno Luno podpira tudi Neptun, pri njej pa se morate le prepustiti sebi, svoji notranji veri in moči, saj vas bo vodila. Toda v vsaki zadevi, tudi tukaj, je treba imeti najgloblje zaupanje in resnicoljubnost do sebe. Le tako lahko človek doseže vse, kar si želi globoko iz srca in duše. Ker tukaj se odpirajo premočne karmične in stare stvari, ki so pregloboko zakopane v naši duši, v našem telesu. Čas je, da se o vsem pogovorite na najbolj iskren način, ne glede na to, da bodo izlivi čustev veliki.

V eksaktnem trigonu s Saturnom je tudi Venera, ki nam dodatno pomaga, da se povežemo v čim bolj harmoničen odnos z vsem, da naredimo eno veliko sprostitev in en še večji začetek.

Pri takšnih Lunah je treba poskrbeti za lahko prehrano, tisti dan je lahko le na nekaj tekoče hrane ali vode. Privoščite svoji duši več počitka in se ne izogibajte izražanju svojih čustev, ne bojte se kritike ali zadrege. To je del čiščenja ob polni Luni.