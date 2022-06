Pozor! Tu je retrogradni Neptun (in najbolj bo vplival na te štiri astrološke znake)

Potem, ko smo (eni bolj, drugi manj srečno) preživeli obdobje retrogradnega Merkurja, se je začelo obdobje retrogradnega Neptuna, ki bo trajalo od 28. junija in vse do tretjega decembra.

Dobra novica glede tega je, da je ta planet mnogo bolj, kot Merkur, oddaljen od Zemlje, zato ima njegovo navidezno vzvratno gibanje na dogajanje na našem planetu manjši vpliv, pa vendar so njegovi učinki opazni zlasti na področju sanj, idealov, simbolike, romantike, umetnosti in duhovnosti. Ta planet je namreč povezan z abstraktnimi področji našega življenja.

V obdobju retrogradnega Neptuna se bodo zato kaj lahko odkrile na prvi pogled skrite stvari in zadeve, pred katerimi smo si do nedavnega zatiskali oči. V ospredje bodo lahko stopile stvari, pred katerimi smo se želeli skriti, izrazitejši bodo občutki strahu, tesnobe, krivde. To bo idealen čas za duhovni samorazvoj za soočanje z resnico in za razblinjanje iluzij.

Pri večini bodo izrazitejše psihične sposobnosti in naravna intuicija, tako kot bo okrepljeno zaznavanje nevidnega sveta.

