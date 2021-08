Pozor, polna luna: na udaru bodo odnosi

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Spet drugič v enem mesecu v znamenju Vodnarja imamo polno luno. Danes je na 29. stopinji, zadnji stopnji tega znaka. Nasprotna sta si Luna in Sonce, občutki in volja, moško-ženski odnosi. Oba sta v kritični fazi dokončanja marsičesa v našem življenju. Luna, naša Duša, občutki se v svobodnem in neodvisnem Vodnarju želijo znebiti, osvoboditi, sleči vsega, kar ni bilo le nejasno, neiskreno, blokirano, zaklenjeno, ampak je vzelo tudi vso svobodo, ki jo je obupno potrebovala. Sonce je na zadnji stopnji znaka Leva, na fiksni zvezdi Regulus, kjer prinaša številne nenadne zaključke in padce, predvsem za vse, kar ni bilo zvesto, iz srca, vse, kar ni sijalo. Osvetlil bo številne situacije, ki so bile skrite, lažne in bo mnogima prineslo padce z oblasti.Na udaru so vsi moško-ženski odnosi, tam kjer ni veliko spoštovanja, svobode, strpnosti, neiskrenosti. Jupiter je Luni dal veliko podporo, angelsko zaščito, veter v hrbet, da bi jo okrepil, ji dal vero, vero in moč vase. Vztrajati, biti sposoben narediti prav vse, kar si želi, saj bi bilo ob drugih priložnostih zagotovo težje. Toda Jupiter lahko tudi nekoliko poveča ta krila, da se človek počuti nekoliko svobodnejšega, zato bodite previdni, da pri nekaterih stvareh ne greste predaleč, ali celo v nekaterih primerih imate obetavno situacijo, vendar je to težko izvedljivo. To so obljube, ki ne vodijo v trajnost, saj ne pozabimo, da je vse na začetku konca, kar bo vsemu šele čez nekaj časa dalo smisel.Ker le 40 minut po polni luni preide v znamenje Rib. In Sonce, ki je mesec dni vladalo in kraljevalo v svojem znamenju Levu, je sijalo, dalo najmočnejšo svetlobo, toplino, uživanje, počasi bo minilo okoli polnoči v znamenju Device, da bi naredilo drugo stran v življenju.Venera, planet ljubezni in lepote, je v tehtnici, obrnjena v vsa partnerstva, res želi marsikaj spraviti v ravnovesje, v trajno zvezo ali celo v skupno življenje. Ne gre le v lep vidik z vozlišči, ki je povezava z družinskimi odnosi, ampak tudi v trigon z retrogradnim Saturnom. Tako je, kot da je tisti trenutek končno prišel, da se vse uresniči in uresniči.Mars je v trigonu z Uranom, zato se strelovodna dejanja izvajajo brez obotavljanja, čakanja in načrtovanja. Vse je narejeno zelo natančno, podrobno, zdaj in tukaj. Ta hitrost je premočna in počasi prehaja v živčna stanja, zato je treba biti zelo prisoten pri vsem, kar se naredi.Med vsako lunacijo se izvaja veliko ritualov, pa naj bo to nova, polna luna ali preprosto mrk. Eden od njih je biti samo na vodi, se tuširati s sodo bikarbono, različnimi olji, meditirati, se sprostiti, odpustiti vse in vsakomur ter poiskati notranji mir v Duši.