Pozor, 9. septembra 2022 nastopi retrogradni Merkur (tako se pripravite nanj!)

Pred nami je novo obdobje retrogradnega Merkurja, ki se bo začelo 9. septembra. Planet komunikacije, miselnih procesov in prometa se bo navidezno vzvratno gibal vse do 2. oktobra.

Čeprav pregovorno obdobje retrogradnega Merkurja ne prinaša nič dobrega, je to v resnici fantastičen čas za malce počasnejši način življenja in razmislek. Ker retrogradnost nastopa v zadnjem obdobju device in traja od prvega obdobja tehtnice, je to čas za iskanje ravnovesja na vseh področjih življenja.

Glede na to, da bo prva polovica retrogradnosti v devici, bo tedaj v komunikaciji malo več logike in učinkovitosti. Prvi del bo zato nekoliko znosnejši, a to ne pomeni, da se smete povsem sprostiti. Preberite več na mična.si.