Pozor! 10. maja nastopi močan retrogradni Merkur (najbolj bo vplival na te 4 znake)

10. maja bo nastopilo obdobje retrogradnega Merkurja, ki bo trajalo vse do 3. junija. Retrogradnost tega planeta, ki opisuje njegovo navidezno gibanje nazaj, praviloma ne pomeni nič dobrega. V tem času namreč pogosteje kot sicer prihaja do nerazumevanja v komunikaciji, do prepirov, do odpovedi pomembnih dogodkov, tehnoloških okvar, do zamud v prometu. Velikokrat se zgodi, da v tem času sprejemamo nepremišljene odločitve, ki jih kasneje neredko obžalujemo. Prihajajoča retrogradnost Merkurja bo negativno vplivala še na finančno stanje, na samopodobo in samozavest.

Nemogoče se je obdobju izogniti, je pa dobro biti nanj pripravljen. Tudi z varnostnimi kopijami pomembnih map na računalnikih, s strpnostjo in s premišljenostjo pri pomembnih življenjskih korakih. Če je le mogoče, je z njimi boljše počakati, da se zadeve na nebu postavijo v običajne tirnice.

Retrogradnost Merkurja vpliva na domala vse, kar se dogaja na Zemlji, in na vsakega posameznika, najbolj pa bodo v času, ko se bo planet vzvratno gibal v znamenju Dvojčkov in Bika, za njegovo delovanje dovzetni štirje znaki, ki jim mondo.rs priporoča posebno previdnost. Kateri znaki so to, si preberite TUKAJ!