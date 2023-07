Poznate ta ritual ob polni luni?

Če želite, lahko ob mlaju zastavljeno namero za obilje dodatno okrepite z luninim ritualom. Postavite se ob odprto okno, da vidite mesečino, ali stojite pod njo. Potrebovali boste tri kovance, manjše ogledalo, flomaster, cimetovo olje ter zeleno vrečko. Zaprite oči, umirite se in jih spet odprite. Položite ogledalo tako, da se vanj ujame lunina svetloba. Vzemite flomaster in na sredino narišite številko 3, simbol obilja. Prste natrite s cimetovim oljem in narišite krog okoli simbola. Nato položite tri kovance enakomerno na oljni krog okoli trojke.

Medtem ko luna polni simbole z energijo, zaprite oči. Osredotočite se na tisto, kar si želite. Bodite jasni in natančni. Zamislite si, kako bi se počutili, če to dobite. Čutite, da je denar že pri vas, čim bolj doživeto. Predstavljate si snop svetlobe, ki se zliva na zrcalo. Osredotočite se na to, da prihaja vse, kar želite, v ogledalo. Odprite oči in recite: »Prosim moč polne lune, naj njena energija napolni ogledalo. Cimet, prinesi in pomnoži mi obilje, kovanci, spodbudite pretok denarja, ki priteka v moje življenje. Tako naj bo.« Vzemite kovance in jih drugega za drugim dajte v vrečko. Previdno položite ogledalo nanje in vrečko zaprite. Hranite jo na varnem, dokler se vam želja ne izpolni. Če je treba, postopek ponovite ob drugi polni luni. Uporabite lahko iste pripomočke, a odstranite staro olje, preden nanesete novo.

Zapomnite si, da rezultati ne bodo vedno taki, kot si jih želite. Bodite pripravljeni, da se pojavijo drugačne priložnosti, kot ste si zamislili. Če se nič ne zgodi, morda namera ni bila dovolj močna ali je energijo zmotilo kaj drugega. Poskusite znova ob naslednji lunaciji.