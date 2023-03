Poznate število svoje karme? Presenečeni boste, kako močno vpliva na nas

Preteklo, sedanje in prihodnje življenje ne morejo eno brez drugega. Vaš datum rojstva kaže pot, ki ji morate slediti, da izpolnite cilj svojega trenutnega življenja, izpolnite svojo karmo in se pripravite na naslednjo inkarnacijo.

Če želite izvedeti, kakšna je vaša karma, poiščite število svoje karme in preberite analizo.

Število ena – Severni lunin vozel v ovnu

Datumi rojstva

27. januar 1949 – 26. julij 1950

20. avgust 1967 – 19. april 1969.

4. julij 1986 – 12. december 1987

27. december 2004 – 22. junij 2006

Kot v prejšnjih inkarnacijah ne boste imeli veliko težav. Spremeniti morate svoje vedenje.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – šarm, sposobnost zapeljevanja, čut za harmonijo in lepoto, dobri odnosi z drugimi ljudmi. Zelo cenite mir in pravičnost.

Slabosti – manjka vam močne volje in odločnosti. V preteklem življenju niste bili dovolj neodvisni.

Cilj trenutnega življenja

Bodite bolj neodvisni. Razmere, v katerih živite zdaj, za vas niso lahke. Ovire niso nepremagljive, vendar vas okoliščine silijo, da se bolj angažirate, borite za tisto, za kar si prizadevate, predvsem na finančnem področju. V prejšnjem življenju ste zapeljevali na vso moč, ne da bi se zmenili za čustva drugih ljudi. Zato danes ne boste strastno ljubljeni, razen če se naučite dajati in deliti.

Vaši poklici

Vse šefovske službe in tiste, ki iščejo neodvisnost, aktivnost in ustvarjalnost: uradnik, direktor, obrtnik, znanstvenik, izumitelj, športnik ...

Najljubše države in regije

Aljaska, Venezuela, Anglija, Koreja, Japonska, Izrael, Nemčija.

Število dve – Severni lunin vozel v biku

Datumi rojstva

3. avgust 1947 – 26. januar 1949

20. februar 1966 – 19. avgust 1967

12. september 1984 – 6. april 1986

15. april 2003 – 26. december 2004

Sedanje življenje je bistveno drugačno od prejšnjega, na kar se boste morali navaditi.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – znate zaščititi sebe in svoje življenje. Potrebujete mir in varnost. Zaradi tega ste nagnjeni k temu, da naredite vse, da ohranite harmonijo, tuja nesreča pa vas spodbuja k solidarnosti in sočutnosti.

Slabosti – skrivate svoje strahove. V težkem obdobju ste bili žrtev okultnih sil, zato se bojite, da bi šli znova skozi travme prejšnjega življenja. Ko govorite o težavah tega sveta, takoj pomislite na tretjo svetovno vojno.

Cilj trenutnega življenja

Najti morate vero vase in v življenje. Velik pomen pripisujete materialni blaginji. Varčujete, da si kupite hišo z velikim vrtom, obdate se z lepimi stvarmi. Zakaj pa ne, zaslužite si. Pazite le, da ne prevlada egoizem!

Vaši poklici

Dela, povezana z zemljo (kmetijstvo, cvetličarstvo), denarjem in financami, umetnostjo (risar, dekorater, oblikovalec, slikar, pevec, glasbenik)

Najljubše države in regije

Nemčija, Grčija, Argentina, Mala Azija, Iran, Danska, Turčija, Nizozemska, Finska, Poljska.

Število tri – Severni lunin vozel v dvojčkih

Datumi rojstva

4. december 1945 – 2. avgust 1947

26. avgust 1964 – 19. februar 1966

17. marec 1983 – 11. september 1984

14. oktober 2001 – 14. april 2003

V tem življenju nadaljujete izkušnjo, ki ste jo začeli v prejšnjem.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – radovednost, živahna inteligenca, odprtost, umetnost intuitivnega pristopa k stvarem, naravna lahkotnost pri navezovanju stikov z ljudmi iz višjih družbenih slojev.

Slabosti – izrazit idealist brez kančka občutka za realnost. Izrazit intelektualni elitizem.

Cilj sedanjega življenja

Ne morete uporabiti spominov iz prejšnjega življenja. Tega se morate znebiti in se premakniti od intelektualnih razmišljanj k konkretnemu. Vaša karma vam nalaga, da v resničnem življenju preizkusite veljavnost svojih idej. Tudi drugi naj imajo nekaj od vaših idej. Vaša karma je zagotovo pozitivna. Če uporabljate znanje iz prejšnjih življenj za nadzor drugih ljudi, si boste nakopali njihovo jezo. Lahko se zgodi, da prekinete študij. Življenje vas uči, da izobrazba ne dela človeka.

Vaši poklici

Založnik, novinar, tajnica, dela, povezana s prometom in zvezami, akrobat, plesalec.

Najljubše države in regije

Severna Afrika, ZDA, Avstralija, Belgija, Egipt, Nigerija.

Število štiri – Severni lunin vozel v raku

Datumi rojstva

12. maj 1944 – 2. december 1945

24. december 1962 – 25. avgust 1964

25. september 1981 – 16. marec 1983

10. april 2000 – 13. oktober 2001

Vaše preteklo in sedanje življenje sta v popolnem nasprotju. Popolnoma boste spremenili svoj odnos do drugih ljudi.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – trdo delate in imate prirojen čut za hierarhijo. Lahko se povzpnete po družbeni lestvici.

Slabosti – niste pretirano občutljivi in ​​nimate razvitih družinskih vezi.

Cilj sedanjega življenja

Moral bi se vrniti k običajnim stvarem. Zaradi prevelike potrebe po karieri v prejšnjem življenju, ste zanemarili čustva in družinske odnose. V tej inkarnaciji oklevate, da bi imeli otroke, ko pa jih boste, boste odkrili cel neznani svet. Na žalost imate težave s čustvi. V prejšnjem življenju ste razvili železno disciplino in se odrekli čustvom. Tudi ko jih želite izraziti, jih ne morete.

Vaši poklici

Pedagog, učitelj, arhitekt, dekorater, hotelir, mornar, inženir, zgodovinar, arheolog, biograf

Najljubše države in regije

Severna Afrika, Kitajska, Irska, Paragvaj, Flandrija (Belgija), Java.

Število pet – Severni lunin vozel v levu

Datumi rojstva

22. november 1942 – 11. maj 1944

11. junij 1961 – 23. december 1962

6. januar 1980 – 24. september 1981

21. oktober 1998 – 9. april 2000

Vaša karma je precej pozitivna. Kontinuiteta s prejšnjimi življenji je nemotena. Razviti morate lastnosti, ki ste jih pridobili v preteklosti.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – idealizem, altruizem, čut za bratstvo, popolno vodenje, smisel za politiko.

Slabosti – najbrž ste prinesli frustracijo iz prejšnjega življenja. Za vztrajna prizadevanja za izboljšanje sveta v prejšnjem življenju niste bili nagrajeni.

Cilj trenutnega življenja

Želite prejeti priznanje za svoje delo. Niste brez ambicij, vendar vaša motivacija je brez kančka egoizma. Bodite pozorni: v tem življenju obstaja možnost, da srečate prijatelja ali veliko ljubezen iz prejšnjega življenja. A obstaja ena nevarnost: lahko se zgodi, da postanete egocentrični. Pazite se narcizma. Ne ravnajte z okoljem kot kralj s svojim spremstvom.

Vaš poklic

Direktor ali vodja (stranke, gibanja), režiser, pevec, glasbenik, umetniški menedžer, animator, kardiolog, umetnik.

Najljubše države in regije

Francija, Češka, Italija, Kuba, Romunija, Izrael, Peru, Sudan, Sicilija.

Število šest – Severni lunin vozel v devici

Datumi rojstva

25. maj 1941 – 21. november 1942

16. december 1959 – 10. junij 1961

6. julij 1978 – 5. januar 1980.

26. januar 1997 – 20. oktober 1998

Sedanje in prejšnje življenje nimata veliko skupnega. Razviti morate nove vrline in nove sposobnosti.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – ljubezen, sočutje, požrtvovalnost, iskrenost, duhovni razvoj, intuitivnost, jasnovidnost, altruizem, prepoznavanje manj uhojenih poti.

Slabosti – občasna nepremišljenost, pretirana vera v druge ljudi, nedoslednost v razmišljanju, meglene ideje, zasanjani značaj, nerazvit smisel za praktičnost.

Cilj sedanjega življenja

Razviti kritičnega duha in preudarnost. Slabe izkušnje iz prejšnjega življenja vas odvrnejo od vsega, kar ni znanstveno utemeljeno in preverjeno. Svet nadrealističnega vas moti in ga zavračate. Zaradi tega dušite svojo globoko občutljivost in trpite. Če ščitite le sebe, ne želite priznati trpljenja drugih in svojih čustev, zato lahko postanete egoist.

Vaši poklici

Dela, povezana z medicino in alternativnimi medicinskimi področji (zdravnik, medicinska sestra, veterinar, nutricionist, kinezioterapevt itd.), pa tudi pisatelj, hišnik, voznik.

Najljubše države in regije

Švica, Grčija, Kreta, Japonska, Brazilija, Belgija, Alzacija (Francija).

Število sedem – Severni lunin vozel v tehtnici

Datumi rojstva

13. september 1939 – 24. maj 1941

17. junij 1958 – 15. december 1959

8. januar 1977 – 5. julij 1978

1. avgust 1995 – 25. januar 1997

19. februar 2014 – 12. november 2015

Med sedanjim in preteklimi življenji obstaja kontinuiteta, vendar morate spremeniti svoj odnos do drugih ljudi.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – pogumni, aktivni in neodvisni, sami znate začrtati svojo pot. Samozavestni, ste rojeni vodja.

Slabosti – včasih ste nagnjeni k uresničevanju svojih načrtov na silo. Manjka vam intelektualne subtilnosti. Če ste moški, ste nepopravljivi mačo.

Cilj sedanjega življenja

Naučiti se morate spoštovati druge. Okoliščine vam narekujejo, da se držite sodelavcev, tako v poslu kot v ljubezni. Če se obnašate egoistično, so sankcije neizogibne: drugi vas bodo zapustili. Vaša karma je pozitivna. Če se boste naučili ljubiti druge, se bo vaša osebnost pokazala v najboljši luči. Če boste koristili svojo ekstremno energijo, se boste nagibali k nasilju: junaštvo bo pritegnilo brutalne situacije, vi pa boste v težavah.

Vaši poklici

Dela, povezana s pravosodjem (odvetnik, sodnik), matematik, geodet, plesalec, slikar, obrtnik. Tudi diplomat, poslanec, politik, animator.

Najljubše države in regije

Severna Afrika, Kanada, Avstrija, Kitajska, Egipt, Libija.

Število osem – Severni lunin vozel v škorpijonu

Datumi rojstva

5. oktober 1956 – 16. junij 1958

10. julij 1975 – 7. januar 1977

2. februar 1994 – 31. julij 1995

31. avgust 2012 – 18. februar 2014

Vaše trenutno in prejšnje življenje si nista podobna. Veste, da ni lahko živeti.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – zdrava presoja, smisel za komercialne zadeve in finance.

Slabosti – uspeli ste ohraniti varnost in občutek pridobitve materialnega blagostanja iz prejšnjega življenja, pozabili pa ste razviti sposobnost, da to delite z drugimi.

Cilj sedanjega življenja

Razviti svojo duhovnost. Če zamudite priložnost, vam bo življenje pokazalo, kam spadate. Vaše življenje je polno presenečenj in nepredvidljivih preobratov. Živite v nenehni negotovosti, kar vam je težko. Ne pozabite, da je vsaka težava, na katero naletite, le lekcija, da je življenje v stalnem gibanju, da nič ni trajno in da je le ljubezen neuničljiva.

Vaši poklici

Znanstvenik (kemik, toksikolog, kirurg, biolog, zdravnik), psiholog, astrolog, grafolog ali medij, jasnovidec, prerok. Tudi policist, kipar ...

Najljubše države in regije

Severna Afrika, Laponska, Malezija, Skandinavija, Bolgarija, Ekvador, Indonezija.

Število devet – Severni lunin vozel v strelcu

Datumi rojstva

3. april 1955 – 4. oktober 1956

28. oktober 1973 – 9. julij 1975

2. avgust 1992 – 1. februar 1994

4. marec 2011 – 30 . avgust 2012

V sedanjem življenju imate enako izkušnjo kot v prejšnjem.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – živahna inteligenca, izjemna družabnost, dober okus in razvita kultura.

Slabosti – socialni in intelektualni konformizem.

Cilj sedanjega življenja

Razviti intelektualno neodvisnost. Razumeti morate, da noben človek nima tako velike duhovnosti, da bi bil za to nagrajen. Nimate veliko socialnih in finančnih stisk, se pa korak za korakom približujete spoznanju bistvenega, kar spreminja vašo sliko sveta. Zelo verjetno boste prišli do velikih resnic ali pa se boste vsaj spraševali o človeški duhovnosti, o smislu in smotru življenja. V najslabšem primeru, kot pri karmi s številom tri, se lahko to učenje konča zaradi vas samih. Lahko se zgodi, da zavijete na pot spoznanja.

Vaši poklici

Dela, povezana z živalmi, potovanji (raziskovalec, organizator, veleposlanik), športnimi ali humanitarnimi organizacijami (zdravnik, duhovnik, učitelj joge, učitelj).

Najljubše države in regije

Arabske države, Italija, Španija, Maroko, Malta, Norveška, Madagaskar.

Število deset – Severni lunin vozel v kozorogu

Datumi rojstva

10. oktober 1953 – 2. april 1955

28. april 1972 – 27. oktober 1973

19. november 1990 – 1. avgust 1992

22. avgust 2009 – 3. marec 2011

Že dolgo ste zaznamovani s starimi navadami iz preteklih življenj, zato se ne prilagajate zlahka novi karmi.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – navezanost na družino in domače življenje, ljubezen, občutljivost.

Slabosti – strah pred svetom, težave v odnosu do sveta, neizkušenost v družabnem življenju.

Cilji sedanjega življenja

Naučite se obvladati družabno življenje. Okoliščine od vas zahtevajo hitro prilagajanje, čeprav še vedno sanjate, da bi bili doma. Veselite se priložnosti, da se popolnoma posvetite enemu poklicu in dan za dnem preizkušate, kako deluje svet profesionalcev. Čeprav se vam ne zdi tako, vas v poslu žene želja po izjemnem, spektakularnem uspehu.

Vaši poklici

Dela, povezana z gorami in mrazom ali zgradbami (arhitekt, restavrator) ali s preteklostjo (arheolog, zgodovinar, antikvar) ter administracija ali politika.

Najljubše države in regije

Kitajska, Katalonija, Tibet, Indija, Bolivija, Sibirija, Anglija.

Število enajst – Severni lunin vozel v vodnarju

Datumi rojstva

29. marec 1952 – 9. oktober 1953.

3. november 1970 – 27. april 1972.

23. maj 1989 – 18. november 1990

19. december 2007 – 21. avgust 2009.

Brez sprememb! Sledite evoluciji, ki ste jo začeli v prejšnji inkarnaciji.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – odličen vodja in organizator, velik potencial za napredovanje na katerem koli področju, očarljiv in celo karizmatičen, umetniški in znanstveni talent.

Slabosti – ponos, narcizem in agresivnost.

Cilj sedanjega življenja

V prejšnjem življenju ste imeli moč in slavo, družbeno priznanje. Zdaj morate obrniti nov list. V tej inkarnaciji morate ponovno pridobiti anonimnost in kvalitete, podedovane iz prejšnjega življenja, jih pustiti na razpolago drugim ali vsaj težiti k duhovnemu razvoju. Lahko se zgodi, da v prizadevanju za resnico pozabite nase. Zaradi tega bi lahko izgubili veliko časa z iskanjem, kje bi se našli. Na žalost se lahko zgodi, da se ujamete v past prejšnjega življenja: ego in potreba po družbenem priznanju bi upočasnila vaš duhovni razvoj.

Vaši poklici

Vse umetniške in javne zadeve (televizija, kinematografija, informatika, astronavtika), znanstveno raziskovanje, parapsihologija in politika. V nekaterih primerih vera in duhovnost.

Najljubše države in regije

Čile, Nemčija, Skandinavija, Rusija, Romunija, Nova Zelandija, Avstralija.

Število dvanajst – Severni lunin vozel v ribah

Datumi rojstva

27. julij 1950 – 28. marec 1952

20. april 1969 – 2. november 1970

3. december 1987 – 22. maj 1989

23. junij 2006 – 18. december 2007

Določena kontinuiteta med sedanjim in prejšnjimi življenji vsekakor obstaja.

Zapuščina iz prejšnjih življenj

Vrline – občutljivost za trpljenje in krivico.

Slabosti – dvomite v lastno intuicijo, nagnjenost k neuspehom in frustracijam, pomanjkanje samozavesti.

Cilj sedanjega življenja

Delate vse, da bi drugim olajšali življenje. Zaradi tega tvegate, da boste obtičali s čustvi, dan za dnem jokali pred televizijo zaradi nesrečnega sveta, brez moči, da bi se spopadli s težavami. Če verjamete vase, lahko premikate gore. V mladosti ste bili privrženec religije ali vsaj kakšne duhovne discipline. V vašem trenutnem življenju pomembno mesto zavzema kronično nezadovoljstvo brez neposrednega vzroka. Vaša karma, na videz težka, je karma velike modrosti in večnih začetkov. Ne pozabite, da se veliki duhovni mojstri v Indiji odpravijo na potovanje kot navadni berači.

Vaši poklici

Vsa dela, povezana z zdravjem in duhovnostjo (zdravnik, medij) ali vodo.

Najljubše države in regije

Brazilija, Vietnam, Antili, Kolumbija, Haiti, Panama, Urugvaj, Portugalska, Sahara.