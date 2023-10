Poznate japonsko umetnost sprejemanja?

Na Japonskem je koncept sprejemanja temelj tradicionalne kulture. Številne japonske besede pomenijo sprejemanje. Iskanje pravih besed za izražanje sprejetja, ki je odvisno od tega, s kom ste, in od situacije, v kateri se znajdete, je lahko velik izziv. Ukeireru je le ena izmed najbolj aktualnih, a ne glede na izbiro besede psihologi pravijo, da je sprejemanje vrednota, ki lahko močno pripomore pri obvladovanju velikih in majhnih stresorjev.



Več besed, en pomen

Ukeireru presega samo sprejemanje. Gre bolj za to, da sprejmete resničnosti, ki vas obkrožajo – odnose, vloge v skupnostih, katerih del ste, in situacije, s katerimi se soočate, namesto da bi se borili z njimi ali proti njim. Še več, psihološke raziskave trdijo, da boljše sprejemanje lastnih misli in čustev, ne da bi jih obsojali, spodbuja izboljšanje duševnega zdravja in nam pomaga, da se bolje spopadamo s stresom, s katerim se soočamo. Z vadbo sprejemanja v svojem življenju naredite prostor, da se premaknete iz negativnih ali neprijetnih situacij. Če denimo želite poiskati motivacijo za novo službo, morate najprej sprejeti, da ste pripravljeni oditi s trenutne pozicije. Podobno kot takrat, kadar želite začeti žalovati zaradi izgube ljubljene osebe, morate najprej sprejeti, da je umrla. Sprejemanje se bistveno razlikuje od vdanosti, ko se podredite nečemu, s čimer se soočate, in se vdate, opustite misel na spremembo na bolje ali izhod iz te situacije. Prav tako ni nujno nekaj, kar si lahko za pol ure na dan označite v koledarju, da boste to vadili. Namesto tega je to miselnost, ki vodi vaše razmišljanje dan za dnem. Kot vsako veščino jo morate vaditi, in bolj ko jo vpletate v način svoje interakcije z ljudmi in s svetom, bolj naravno jo boste uporabili kot odgovor na stresne in negativne situacije.



Stresni sprožilci

Prepoznajte, kaj vas dejansko obremenjuje, ko se počutite pod stresom. Težko bo sprejeti situacije, če si napačno razlagate, kaj vas vznemirja, ali s katerimi stresnimi sprožilci se dejansko soočate. Ali se bolj prepirate z nekom doma, ker se obnaša drugače, ali pa zato, ker sta oba pod stresom (na primer zaradi posledic pandemije)? Ali ste resnično v stresu zaradi tega, da šivilja še ni pripravila novih zaves, ali pa zato, ker imate ta teden pomemben delovni rok, ki vas obremenjuje tudi zunaj delovnega časa?

Ko smo sredi situacije, nam ni vedno jasno in očitno, kaj je tisto, kar nas iztirja. Toda pogosto težava ni v vas ali neki drugi osebi, ampak osnovni problem, ki povečuje napetost. Poskusite vaditi več povezovanja z osnovno težavo in je ne pokopljite pod drugimi razlogi za stres. Opomnite se, da je vsaka situacija začasna. Pod stresom smo, ko se počutimo ujete, in eden od načinov, kako narediti vsako situacijo takoj manj stresno, je, da se spomnite, da je začasna. Kakršna koli neprijetnost ali breme, ki se vam zdi, ne bo trajalo večno.



Uvedite postopne spremembe

Sprememba se ne zgodi čez noč, zato ne pričakujte, da bo zdaj vse drugače. Ne glede na novo situacijo, ki jo poskušate sprejeti in se ji prilagoditi, to storite z majhnimi, postopnimi spremembami v svoji rutini. Na primer svojega novega partnerja ne primerjajte s svojimi preteklimi odnosi. Namesto tega si prizadevajte ceniti vsako lastnost, zaradi katere je ta oseba takšna, kot je. Tovrstno miselnost lahko uporabimo tudi kje drugje: osredotočite se na sklepanje enega novega prijateljstva po selitvi v nov kraj, postopoma se seznanite z vsakim postopkom na novem delovnem mestu ali se naučite gibati s telesom po večji poškodbi. Ne boste se namreč že prvi dan zbudili in se počutili normalno! Za to, da nekaj novega spoznamo, potrebujemo čas, da nam to preide v kri, postane rutinsko in smiselno. Hkrati se ne bojte opustiti rutin, ki vam ne ustrezajo. In ko gre za sprejemanje novih rutin, bodite prilagodljivi. Če nekaj ne deluje, najdite kaj drugega ali naredite drugače. V času pandemije si je veliko ljudi našlo nove konjičke (na primer peko kruha, šivanje ali kvačkanje) ali navade, ki so jim pomagale prebroditi preteklo leto in celotno pandemijo. Če vas te rutine ne osrečujejo več, vam ne pomagajo najti veselja v sedanjem trenutku ali vas v letu 2021 ne zanimajo več, poskusite najti nekaj drugega.