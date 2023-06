Poznate formulo uspešnega pogovora?

Zmotno je prepričanje, da ne smemo nikoli ničesar pripomniti in biti tiho, če se ne strinjamo s čim, kar pove sogovornik, saj bi sicer zanetili spor, pravijo psihologi. Če se ponavlja nekaj, kar vas vznemirja, se splača posvetiti težavi v odnosu in jo razrešiti. Ne bojte se spregovoriti, kajti sklenjeni kompromisi in na novo zastavljena razmerja lahko celo okrepijo, poglobijo, izboljšajo odnos.

Vse to speljemo tako, da povemo, kaj smo opazili, kaj ob tem čutimo, katere naše potrebe so povezane s tem, kar smo občutili, nato podamo svoj predlog, prošnjo, pričakovanje. Če osebo kritizirate, je ob tem ne užalite. Ne opisujte, kaj je bilo že kdaj prej rečeno ali storjeno. Posvetite se temu, kar se dogaja tukaj in zdaj, in razjasnite, kaj želite doseči s kritiko. Pred tem premislite, zakaj vas določeno ravnanje moti, analizirajte svoja čustva, ki vam jih sprožajo drugi, in odkrijte vzrok zanje. Vzpostavite očesni stik in se zavedajte, kaj želite doseči.

Bodite konkretni

Bodite konkretni in jasno povejte, kaj vas moti: »Vem, da se ti veliko dogaja, a me prizadene, če me nenehno prekinjaš in usmerjaš vso pozornost nase. Lažje bi mi bilo, če tudi meni pustiš do besede.« Bodite pozorni na to, da osebe ne užalite. Uporabljajte 'jaz stavke': »Občutek imam, da nisem pomembna.« Pazite, da ohranjate sorazmerje moči in se druga oseba čuti sprejeto, slišano in varno, da ne presegate njenih meja oziroma niste žaljivi, nesramni, brezčutni. Ne lotevajte se kritiziranja kot bitke, v kateri morate dobiti ali izgubiti. Če želite od nekoga spremembo vedenja in večjo harmonijo v odnosu, vam ne pomaga, če ga popolnoma uničite. Vaš cilj je skleniti kompromis. Osredotočite se na to, kaj pričakujete in potrebujete, ne na to, česa ne. Izogibajte se avtomatičnim odzivom na besede ali vedenje sogovornika. Če zadeve ne moremo rešiti prvič in se ponavlja, poiščite novo rešitev, kako pristopiti k pogovoru. Morda le umirite žogico, da se bo oseba počutila manj napadeno in bolj sprejeto.

Ni se vam treba z vsem strinjati in molčati, a bodite taktni. FOTO: Fizkes, Getty Images

In kako sprejmemo kritiko? Poskusite jo vzeti kot priložnost za rast. Poslušajte pozorno in ohranjajte očesni stik z osebo, ob tem opazujte svoje občutke. Vprašajte se, kako bi se počutili, če bi bil položaj zamenjan. Zahvalite se zanjo in spremenite ravnanje. Preden se začnete spraševati, kdo ima prav, se prepričajte, da ste jo prav razumeli. Osredotočite se na to, kaj lahko izboljšate, ne na zamero. Povejte, ko potrebujete premor. Recite, da morate razmisliti o tem. Ni treba takoj iskati rešitve. Povejte, če mislite, da je šel govorec predaleč in je prestopil vaše meje. Ne posplošite tega trenutka na celotni odnos. Če vas oseba kritizira, to ne pomeni, da vas ne mara ali ne ceni.