Pozdravite sonce z lepimi zgodbami

Na vogalu odmaknjene ulice v Tokiu stoji kavarna, ki ljudem vari kavo že stoletje. Vendar se v njej dogajajo bolj nenavadne stvari, kot je sprva videti. V kavarni Funiculi Funicula srečamo štiri ljudi, ki si želijo potovati skozi čas. Vsaka oseba ima svoja hrepenenja in prav vsaka upa, da se ji bodo izpolnila: spoznati hčerko, ki je ne pozna, prejeti pismo moža, preden ga premaga alzheimerjeva bolezen, se pogovoriti z moškim, ki jo je zapustil, ali še zadnjič videti svoje bližnje. Vendar obstaja eno pomembno pravilo, ki ga ne smejo prekršiti, če ne želijo tavati v večnosti: vrniti se morajo, preden se kava ohladi.Ko se Jessica Farris prijavi k sodelovanju v psihološki raziskavi o etiki in morali, ki jo izvaja dr. Shields, si misli, da bo preprosto odgovorila na par vprašanj, pobrala denar in odšla. Toda vprašanja postajajo vse bolj zapletena in intimna, za nameček pa se eksperiment preseli v resničnost, kjer Jess dobiva navodila, kaj obleči in kako se obnašati.Začne se ji dozdevati, da dr. Shields ve, o čem razmišlja in celo kaj skriva. Njena preganjavica se krepi in postane ji jasno, da se ne more več zanašati na to, kaj je resnica in kaj samo manipulacija. Zaplete se v mrežo prevar in ljubosumja in ugotovi, da so nekatere obsedenosti lahko smrtonosne.Mlada Nancy Wake, po rodu Avstralka, se ob izbruhu druge svetovne vojne pridruži odporniškemu gibanju na jugu Francije, kjer živi z možem Henrijem. Bolj ko se vojna zaostruje, bolj je Nancy vpeta v podtalno dogajanje in bolj so ji nacisti za petami.Potem ko za las uide v Veliko Britanijo, se pridruži Službi za posebne operacije, in se vrne v Francijo kot izurjena agentka, ki si mora za začetek pridobiti spoštovanje nekaterih najbolj zakrknjenih odpornikov, nato pa jih taktično pripraviti na dan D – invazijo zavezniških sil. Za zaveznike je bila neustrašna borka za svobodo, za gestapo je bila Bela miš, duh, senca, nočna mora in najbolj iskana oseba daleč naokrog.Ena najlepših knjig to pomlad prihaja izpod peresa avtorice mednarodne uspešnice Ahilova pesem. V hiši Heliosa, boga sonca in najmočnejšega titana, se rodi nenavadna hčerka, ki nima očetove moči niti materine lepote. Ko jo njena lastna družina vedno bolj zavrača, svoj notranji kompas usmeri k svetu ljudi in v njih išče tolažbo in prijateljstvo.Takrat odkrije, da vendarle ima moč – čarovniško moč, s katero lahko svoje tekmice spremeni v pošasti in se tako bori s samimi bogovi. Po navdihu Homerjeve Odiseje se tako pred nami splete zgodba o mitološki čarovnici, ki jo negotovi Zevs izobči in pošlje na osamljen otok, kjer svoje sposobnosti le še ostri in razvija ter spotoma srečuje številna najbolj slavna mitološka imena.Po tragični smrti žene oče ostane sam z dvema sinovoma. Njihovo londonsko stanovanje polnijo globoka žalost, nejevera in praznina. Tedaj pa se k njim naseli Vrana, samozvana sentimentalna ptica, ki jo je k njim priklicala izguba in ki se nameni ostati z njimi, vse dokler se njihova rana ne bo začela celiti … A ta ptica ima več vlog, saj je po eni strani tolažnica, po drugi antagonistka, spet po tretji prevarantka, zdravilka in celo varuška. Knjiga je neverjeten in nenavaden prvenec, deloma novela, deloma pravljica, deloma esej o izgubi, ki z liričnim slogom iz proze z lahkoto prehaja v poezijo ali skoraj dramske dele in iz čustveno pretresljivih odlomkov v tople, duhovite povedi.Kaj čaka človeka, ki pri šestintridesetih letih ostane brez žene, brez kariernih ambicij in z občutkom, da mu je v življenju povsem spodletelo? Neimenovani protagonist romana se v svoji stiski odpravi na popotovanje in po krajšem vandranju poišče zatočišče v prijateljevi gorski hiši, kjer je do nedavnega bival prijateljev oče, sloviti japonski slikar. Kmalu po vselitvi na podstrešju odkrije skrivnostno slikarjevo delo, poimenovano Uboj komturja. Nepričakovana najdba sproži mehanizem nenavadnih dogodkov in po tem odkritju je nenadoma od njega odvisna ne samo njegova lastna usoda, temveč tudi usoda štirinajstletne deklice.