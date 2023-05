Pozabite na stres, uspelo vam bo v dveh minutah

Za marsikoga je življenje dirka. S tem ko dvignemo nogo s plina, si s čuječnostjo pomagamo, da svoj čas smotrno izkoristimo, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger.

Toda na to nas mora nekaj opomniti. In to je namen naslednje vaje, ki deluje kot sprožilec, s katerim si v napornem dnevu privoščimo trenutek odmora. Pogosteje vadimo, bolj vaja deluje.

Zapremo oči

Vzamemo si dve minuti, sedemo v udoben stol. Zapremo oči in si v misli prikličemo polje narcis. Z domišljijo si pomagamo, opazujemo njihovo živo rumeno barvo, kimajoče glavice in lesket v soncu.

Vzamemo si čas za opazovanje: te prelepe cvetlice namreč ne bodo šle nikamor. Preden odpremo oči, si v misli vtisnemo ta očarljivi prizor. Zavedamo se, da nas bodo narcise nežno opomnile, da je treba ta dan preživeti bolj umirjeno. Prizor si prikličemo v misli vsakokrat, ko imamo občutek, da se nam mudi.