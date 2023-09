Povezujte se s prijatelji, naj partner ne bo vaša edina družba

Vaš mož ali ljubimec ni edina oseba, ki lahko zviša vašo raven oksitocina, endorfinov in energije. Poskrbite, da boste imeli dovolj časa za krepitev vezi tudi z drugimi ljudmi v življenju, ki so za vas pomembni. Spijte skodelico kave ali čaja z ljubljeno teto, igrajte se z otroki v bazenu ali si vzemite čas za kozarec vina in sproščen pogovor s prijateljico po službi.

Nekateri raziskovalci namreč verjamejo, da trdna prijateljstva zunaj zakona v resnici učvrstijo zakon. Dr. Karen Roberto, direktorica Centra za gerontologijo na Politehničnem inštitutu in državni univerzi Virginija v Blackburnu, pravi, da moški negujejo prijateljstva z drugimi moškimi nekako do tridesetega leta, potem pa se raje obrnejo na ženske v svojem življenju (žene, dekleta, sorodnice in prijateljice), kadar potrebujejo čustveno pomoč in podporo. Ženske pa se v nasprotju z njimi še naprej obračajo na svoje ženske prijateljice za pomoč, včasih na može.

Če torej poiščemo prijateljstvo in podporo zunaj zakona, to lahko zvezo učvrsti, ker možu ni treba več zadovoljevati toliko ženinih čustvenih potreb, ki jih zelo pogosto niti ne razume najbolje. Zato je še kako priporočljivo, da preživljate več časa s prijatelji, oziroma kot pravi znana modrost: »Če hočete biti srečni en dan, si privoščite okusen obrok. Če hočete biti srečni en mesec, se zaljubite. Če hočete biti srečni eno leto, se poročite. Če hočete biti srečni vse življenje, pa si poiščite prijatelja.«