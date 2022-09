Povezovanje z modrostjo prednikov

Potrebujemo čist kozarec, vodo, belo svečo in disciplino, da bomo vsak dan 7 zaporednih dni ob istem času 13 minut sedeli osredotočeni na prednike. Vsakokrat prižgemo svečo, s tem se povežemo z energijo krvnih prednikov. Ime vsakega prednika izgovorimo trikrat, nato jim izrazimo hvaležnost, spoštovanje, zavedanje, da nas brez njih ne bi bilo tukaj. Podarimo jim vodo za osvežitev, svečo za svetlobo in energijo. Zaupamo jim težave, ki nas pestijo, in jih prosimo, naj posredujejo v resnih situacijah, kot so izguba službe, bolezen, prekinitev odnosa, finančna stiska ... Če nimate resnejših težav, jih zaprosite za vodstvo, zdravje, blagostanje, uspeh, mir in radost zase in za vse, ki jih imate radi. Hvaležnost podelite vsem umrlim prednikom, tistim, ki ste jih poznali, pa še svoj posebni blagoslov. Naštejete vse z imeni, nato pa se zahvalite tistim, katerih imen ne poznate, a se njihova kri pretaka po vaših žilah.

Zahvalite se prednikom, katerih imena poznate, in vsem drugim. FOTO: Lovemelovemypic, Getty Images

Kaj vse lahko rečete

Rečete lahko: »Prosim vas, da sprejmete hladnost te vode, da boste pomirjeni in vam bo udobno. Prosim vas, da sprejmete svetlobo in energijo sveče, da boste imeli svetlost in moč. Rad/-a vas imam in pogrešam vašo prisotnost na Zemlji. Nenehno prejemam moč in modrost iz vašega neskončnega vira energije in vodstva, ki mi ju ponujate. Naj vaše usmeritve še naprej odpirajo moje poti in poti tistih, ki jih imam rad/-a. Naj vaša modrost našemu domu prinaša ljubezen, blaginjo, mir, radost in srečo.« Lahko oblikujete tudi svoje besedilo.

Prostor, namenjen čaščenju prednikov, opremite po svoje. Večina v kot namesti mizo in nanjo položi fotografije pokojnih prednikov. A previdno: na slikah, ki jih namenimo čaščenju, nikoli ne smejo biti ljudje, ki še živijo, le pokojni krvni predniki. Poleg slik jim lahko na mizo postavite stvari, ki so jih imeli najraje – kavo, cigare, sadje, bombone …

Zavedajte se, da se lahko rešitev problema, ki smo ga zaupali prednikom, pojavi v najrazličnejših oblikah. Lahko se vam bo eden od prednikov pojavil v sanjah in vam predlagal, kako lahko rešite določen problem. Morda problema ne boste več občutili oziroma opazili. Lahko bo kar naenkrat izginil, iz katerega koli razloga že. Ko prosite prednike, naj vam pomagajo, bodite odprti za rešitve težav, ki vas pestijo. Vedno imejte pri roki pisalo, da si boste lahko rešitve, ki jih boste dobili v sanjah, zapisali, še preden bodo zjutraj spomini na sanje zbledeli.

Po čaščenju svečo ugasnite in jo naslednji dan znova prižgite. Vode ne menjajte, ampak pustite, da izhlapeva, saj to simbolično pomeni, da predniki vodo pijejo. Obred lahko izvajate kadar koli, vendar vsak dan ob istem času.