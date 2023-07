Povežite se z Zemljo, opazujte svoj dih in se osredotočite nanj

Naše telo je sestavljeno pretežno iz vode in mineralov, oboje pa dobro prevaja elektriko. Čez dan se je v telesu nabere vedno več, saj uporabljamo telefone, mikrovalovke, brezžični internet, televizijo, nosimo sintetične materiale. Statična energija pa pogosto ostane v telesu, saj nam stik z Zemljinim površjem, ki je elektromagnetno cedilo, ki izniči te vplive, preprečujejo ovire, kot so čevlji, preproge, beton, pravijo guruji.

Dnevno povezovanje z Zemljo bo pomagalo – ne le v obliki športa, proti posledicam stresa, glavobolu, neenakomernemu utripanju srca in živčnosti se bosi sprehodite po travi ali pesku. Nato se ustavite, povežite z Zemljo, zaprite oči in si predstavljajte kaj lepega. Ob tem globoko dihajte, saj kisik popravlja, obnavlja celice ter skrbi za njihovo energijsko pretočnost. Vdihnite 20.000- do 30.000-krat na dan. Če smo primerno oskrbljeni s kisikom, so naše oči jasnejše, koža sveža, mišice prožne, pljuča se povečajo in ne čutimo stresa. Vsak dan za tri minute lezite na hrbet, z rokami na spodnjem delu reber. Mirno globoko vdihujte in izdihujte. Opazujte svoj dih in se osredotočite nanj.