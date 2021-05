Povežite se z zemljo in naravo

Povežite se z naravo in opazujte sončni vzhod in zahod. FOTO: David Baileys/Getty Images

Guruji pravijo, da naj bi vsaj enkrat na teden vstali s soncem, če želimo resnično ponotranjiti pomladno energijo. Lahko izvajamo pozdrav soncu ali meditiramo, ko vzhaja, s tem pa se mu zahvalimo za vse, kar nam prinaša – toploto, svetlobo in življenje.Drugi nasvet je, da v tem času povežemo ustvarjalnost in seksualnost, denimo s plesom. Plešite sami ali v skupini, doma ali v naravi, saj morate po dolgih mesecih mirovanja prebuditi telo. Boginje pomladi in plodnosti pa lahko počastite tudi tako, da postavite oltar s sadjem in svečami, še boljši pa je zunanji kres. Ob plesu nosimo rdeče barve, v meditaciji pa se povezujemo z zemljo in korensko čakro. Glasba, ki jo poslušamo med plesom, naj bo ognjena in živahna. Po njem sedite in premislite, kaj ste občutili med premikanjem telesa. Ritual zaključite tako, da pojeste sadje z oltarja.V pomladni meditaciji se lahko tudi deset minut osredotočate na svoj dih ali se prizemljujete. Predstavljajte si, da ste povezani z zemljo in od nje prejemate in ji dajete energijo.Posadite nova semena – in naj bodo pozitivna. Če si ves čas prigovarjate, da npr. ne boste dobili službe, ne morete pričakovati obilja v življenju. Posadite semena upanja, hkrati pa še konkretne rastline, ki vas bodo opominjale na to, da rastejo tudi vaša notranja semena.Mentalno se osredotočite na energijo novih začetkov, svetujejo guruji. Bodite hvaležni, sprejmite učenje in pričakujte dober izid. Ponovno si postavite oltar s sadjem, svečami, cvetjem, kozarcem vode, papirjem in pisalom. Sedite na tla v miru, naj vas ne motijo. Nekaj minut dihajte z zaprtimi očmi in se osredotočite na dih. Pomislite na svoje cilje v prihodnjem letu in zapišite najpomembnejše. Ponovno dihajte in se vprašajte, katere so vaše lekcije, dosežki in kaj je pomembno.Vse zapišite. Morda boste ob ritualu prihodnje leto odkrili, kaj vse vam ne služi več in ni več pomembno. Bodite hvaležni za vse, kar je odslužilo svoje v vašem življenju, za svoje dosežke in rast. Nato napišite, kaj si želite v prihodnosti. Postavite blizu sebe cvetje in vodo. Položite roke nad slednjo, in ko mislite na svoje cilje, pošljite vanjo vibracije moči in zaupanja. Spijte vodo in postavite cvetje pred vhod v dom, da vas spominja na ritual.Hkrati se lotite generalnega čiščenja doma in svoje duše. Soočite se s svojimi strahovi, da lahko začnete znova. Meditirajte vsak dan, da se pomirite s sabo in svojo preteklostjo. Širite ljubezen. Bodite igrivi, preživljajte čas zunaj, glejte sončni vzhod in zahod, smejte se, sanjajte, pišite … Počnite vse, kar vas osrečuje, in oddajajte pozitivno energijo.