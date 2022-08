Povežite se z naravo

Darja Vrana, zeliščarica z bogatim praktičnim znanjem naravne medicine, sopotnica pokojnega Daria Corteseja, in Nagual Uchu, urugvajski šaman, ki živi v Sloveniji, 13. in 14. avgusta vabita na srečanje pod Javornikom, na delavnico prebujanja čarobne in zdravilne moči narave s pomočjo medicine dveh svetov. Na srečanju se boste naučili izdelave naravnih, zeliščnih pripravkov ljudskega zdravilstva, zvečer pa ob polni luni priredili obred ob kresu, na katerem se boste lahko osebno in skupaj zahvalili naravi za njeno čarobno in zdravilno moč. Spoznali in izdelali boste zeliščne pripravke za krepitev imunskega sistema, uravnoteženo in nemoteno delovanje srčno-žilnega, hormonskega in prebavnega sistema, pomoč pri prehladih in težavah s kožo, lajšanje živčnih motenj in nespečnosti, prvo pomoč pri telesnih poškodbah in ranah ... Poleg tega boste prejeli tudi pripravke, ki jih boste izdelali na delavnici: zeliščni prah, naravna prehranska dopolnila, mazilo, tinkturo. Nagual Uchu vas bo naučil izdelovati daritvene puščice in vodil daritveno ognjeno ceremonijo. Avgustovska polna luna, ki bo vrhunec dosegla noč pred srečanjem, bo namreč luna združevanja, novih poti in načinov, torej priložnost, da se prebudite in njeno moč okrepite z obrednimi daritvami.

Poskrbljeno bo za domačo sezonsko vegetarijansko kulinariko, poleg prigrizkov iz divje hrane (samonikle, užitne, divje rastline), polne naravne, hranilne, zdravilne in magične moči. Bivali boste na idiličnem posestvu v osrčju narave pod Javornikom, popolnoma odmaknjeni od hrupa civilizacije. Več informacij najdete na facebook straneh Darje Vrana in Naguala Uchuja, obvezne so prijave na darja.vrana@gmail.com ali spoljanec72@gmail.com.