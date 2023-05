Povežite se z angelom zdravljenja

Vaja vam lahko pomaga pri težavah, s katerimi se spopadate, na globlji ravni. Ko odkrijete, zakaj so se v resnici pojavile, jih namreč lahko začnete reševati, ne pa samo odpravljati njenih posledic. Sedite pred ogledalo, ko vas ne bo nihče motil, in se zazrite v svoje oči. Vprašajte se, kdo ste in kaj vam v resnici povzroča bolečino. Ko se boste povezali s fizično ali čustveno stisko v sebi, boste vedeli, kaj v sebi morate zaceliti. Ko najdete svojo notranjo rano, zaprite oči in se zberite.

Osredotočite se na trenutni občutek nemoči in zmede ter potrebo po zdravljenju. Pokličite angela zdravljenja iz srca. Odprite se za njegovo zdravilno pomoč, ki lahko pride v obliki svetlobe, dotika, besed ali spoznanja. Čez teden bodite pozorni na nadaljnje dogodke, povezane z zdravljenjem.