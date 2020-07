Povežite se s svojo dušno družino

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Živeli ste mnogo življenj, tako na Zemlji kot drugje, spremljali so vas tako karmični odnosi kot pripadniki dušne družine. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Vsi si želimo najti svojo dušno družino, posebno če že od rojstva čutimo, da ne spadamo v svoje okolje ali smo se rodili v napačno okolje. Razlog za to je v tem, da vaša biološka družina običajno ni enaka kot dušna. Na splošno naj bi v vsakem življenju srečali eno ali dve osebi iz svoje dušne družine. Redko so prisotni vsi njeni člani, in čeprav smo ob rojstvu ločeni od njih, lahko hrepenimo po tem, da bi se ponovno združili z njimi.Po izvoru gre za vašo zvezdno družino, saj nas večina, ki živimo na Zemlji, prvotno ne prihaja z nje. Guruji pravijo, da smo prišli iz drugih zvezdnih sistemov in galaktičnih ras. Namen našega prihoda je razvoj zavesti. Ko smo na Zemlji, se učimo življenja na njej s perspektive njenih prebivalcev. A pravijo, da smo se odločili, da pridemo, na ravni celotne dušne skupine in ker je planet potreboval duše, kot je naša. Prišli smo skupaj, da lahko drug drugemu pomagamo ustvarjati situacije in okoliščine, ki jih potrebujemo za rast ter se spodbujamo.Guruji izpostavljajo, da dušna družina ni enako kot dušna skupina. Prva je namreč povezana z našim zvezdnim izvorom, druga pa je skupina duš, vezana na skupne zemeljske izkušnje, ki si sledi skozi več inkarnacij. Če so drugo vaši sošolci v razredu, prvi predstavljajo vaše korenine. Zato ni nujno, da je več članov vaše družine na Zemlji istočasno kot vi, saj vsak deluje po svoji svobodni volji.Po drugi strani ste na Zemlji tesno povezani tudi z dušno skupino. S temi dušami ste sklenili predrojstne pogodbe na astralni ravni in med njimi se pogosto znajdejo tesni prijatelji in družinski člani. Z njimi poravnavate karmične dolgove in lekcije več generacij.Dušno družino boste našli ob pravem času in prek naključij, kar pa lahko pospešite, če si dvignete vibracijo oz. z zakonom privlačnosti. Ko jih srečate, jih boste takoj spoznali po magnetni povezanosti. Zdelo se vam bo, da se je čas ustavil ali teče počasneje, da to osebo od nekod poznate. Prebudili bodo nekaj v vas in zdelo se vam bo, da ste skupaj nepremagljivi. Morda boste povedali kaj modrega, česar se niti ne zavedate, da je v vas.Odkrili boste, da delite enaka prepričanja in poglede ter spoštujete meje drug drugega. Zanimivo je, da nas člani dušne družine vedno najdejo na prelomnicah, v kritičnem trenutku in nam predajo pomembno informacijo. Zdi se, da je šlo za naključje, ki to ni, gre za božansko sinhronost. Ob njih se boste počutili polne energije, veseli, navdihnjeni in zadovoljni. Ker boste na isti frekvenci, se vam bodo skupaj stvari hitreje manifestirale.