Povežite se s svojimi celicami in preverite, kje nastajajo energijski zastoji

V meditaciji usmerite pozornost na celice v svojem telesu, pravijo duhovni učitelji, in si jih predstavljajte kot skupnost, ki učinkovito sodeluje in je povezana s skupinsko zavestjo. Opazujte, kako delujejo usklajeno, komunicirajo med sabo na ravni vibracije in se podpirajo.

Pretočne so, gladko sprejemajo koristne in odvajajo nepotrebne snovi, zaradi česar ostajajo zdrave. Zavedajte se in začutite, da so del vas. Nato se v mislih premaknite k posameznim celičnim skupinam – možganskim, srčnim, mišičnim, kostnim, krvnim …

Predstavljajte si, da ste del njih in tudi vi delujete z njimi. Kaj opazite? Kako sodelujejo, kje nastajajo energijske blokade in zastoji, kje vse poteka, kot bi moralo? Vprašajte jih, kako najbolje poskrbeti zanje, da bodo ostale zdrave, zakaj nekatere postanejo rakave in kako si lahko zapomnijo pravilni način delovanja. Zapišite si odgovore na list in jih upoštevajte v vsakodnevnem življenju.