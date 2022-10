Povezani z vesoljem: Ko naletite na oviro na poti, jo vidite kot opozorilo

Čeprav meditirate, se udeležujete duhovnih delavnic in berete duhovne knjige, nimate pravega občutka, kje na duhovni poti ste trenutno. Guruji pravijo, da lahko to ugotovite z opazovanjem svojega vsakdanjega življenja. Več v nadaljevanju naštetih stvari se vam dogaja, bolj odprti in povezani ste z vesoljem.

Tudi na polnem parkirišču vedno najdete prostor zase, če zaprosite zanj. Ko hitro potrebujete neko informacijo, se pogosto pojavi sama od sebe. Sporočila in uvide prejemate v sanjah in si jih zapomnite. Ko naletite na oviro na poti, jo vidite kot opozorilo. Ko se vam zaprejo ena vrata, se hitro odprejo druga. Imate slutnje ali ste telepatsko povezani z bližnjimi. Veste, kdaj se jim kaj pomembnega dogaja ali kdaj vas bodo poklicali. Opažate ponavljajoče se vzorce in lekcije v svojem življenju. Začutite in včasih prevzemate razpoloženje drugih. Že ob prvem stiku dobite nezmotljiv občutek o človeku. Na razgovoru za službo takoj veste, ali jo boste dobili. Ko se pojavi naključje, vedno odkrivate njegov pomen.

Prav tako veste, kdaj je nekaj, kar počnete, zaman, ker se zadeve ne bodo iztekle v želeno smer – ob načrtovanju potovanj imate na primer že vnaprej občutek, ali boste šli nanje ali bo prišlo kaj vmes.